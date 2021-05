Le suivi alimentaire dans l'app Santé sous iOS 15 ?

Nous sommes à trois semaines du lancement d'iOS 15 en bêta et nous savons étonnamment peu de choses sur la nouvelle mise à jour. Contrairement à l'an passé, il n'y a pas eu de fuite majeure, mise à part nos révélations sur iOS 15 il y a deux mois et les récentes captures d'Apple sur l'accessibilité.

Une source non vérifiée qui s'est entretenue avec le journaliste Connor Jewiss cette semaine a révélé certaines nouvelles fonctionnalités possibles que nous devrions voir dans ‌iOS 15‌. Aucune capture d'écran n'est disponible, mais Jewiss dit qu'il a vu ‌iOS 15‌ de ses propres yeux.

Connor suggère qu'Apple envisage d'ajouter une nouvelle fonctionnalité de suivi des aliments à l'application Santé. Cela pourrait potentiellement permettre aux utilisateurs d'enregistrer les aliments qu'ils consomment, en fournissant des détails nutritionnels et une fonctionnalité de comptage des calories. On ne sait pas si les utilisateurs devront saisir manuellement toutes les informations ou si Apple travaille sur une sorte de base de données alimentaire.



When I said I’d seen some iOS 15, I’m not going to disappoint:



◼️- Dark Mode UI tweaks

💬- Messages app tweaks

🍴- Food tracking and other new features in Health

🔧- Confirmation of UI changes from previous screenshot rumor

🔴- New notification settings and look on lockscreen