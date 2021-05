Amazon fait l'acquisition des studios MGM

La célèbre firme AMD vient d'annoncer le rachat de la société Xilinx, l'un des plus anciens fournisseurs de la Pomme. Ces derniers sont particulièrement reconnus dans la production de...

Une très grande nouvelle pour le service concurrent à Netflix, Disney+ et Apple TV+. Il aura fallu débourser la somme de 8,45 milliards de dollars tout de même... Ce qu'Apple n'a semble-t-il pas voulu faire. Oui, la firme s'était montrée intéressée par James Bond .

La véritable valeur financière de cet accord réside dans le trésor de propriété intellectuelle du catalogue que nous prévoyons de réimaginer et de développer avec l'équipe talentueuse de MGM.

Belle nouvelle : le catalogue d'Amazon Prime Video va bientôt avoir le droit à du nouveau contenu sur son catalogue, et pas des moindres... La firme américaine vient de s'offrir les studios MGM, qui détiennent notamment les droits sur la saga mondialement connut James Bond. Mike Hopkins, vice-président de Prime Video :

Incroyable nouvelle qui vient de tomber ces dernières minutes ! Le géant du e-commerce vient de faire un énorme coup sur le marché du streaming vidéo avec une nouvelle grosse acquisition. En effet, ces derniers viennent de faire l'acquisition des studios MGM qui possèdent notamment les droits de la célèbre saga James Bond. Pour ce faire, la société a du signé un chèque de 8,45 milliards de dollars, soit sa deuxième plus grosse dépense pour un rachat, après Whole Foods en 2017 qui avait coûté 13,7 milliards.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.