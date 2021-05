Bons plans iOS : DRAGON QUEST V, Anodia, The Tea App

Hier à 21:43

Corentin Ruffin

1



Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment DRAGON QUEST V, Anodia, The Tea App. L'occasion d'économiser 27€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Easy Sum (App, iPhone / iPad, v2.0.10, 27 Mo, iOS 10.3, DejaWorks LTD) passe de 1,09 € à gratuit. Easy Sum fournit un moyen simple d'obtenir la somme d'une liste. C'est idéal pour créer des factures, des listes de courses et tout ce qui nécessite une valeur totale. Chaque élément de la liste peut inclure une description et une valeur.



Continuez à ajouter des éléments et Easy Sum continuera à mettre à jour le total. Les entrées peuvent contenir d'autres calculs, y compris la multiplication et la division. Ils peuvent également être compressés pour économiser de l'espace, et activés et désactivés pour comparer différents résultats.



Les + : Les bons comptes font les bons amis Télécharger l'app gratuite Easy Sum





Safety Photo+Video (App, iPhone / iPad, v7.3.8, 53 Mo, iOS 12.0, Sixbytes PLT) passe de 2,29 € à gratuit. Que diriez-vous de posséder un coffre-fort au sein de votre téléphone afin de garder vos photos ou vidéos cachés à l'abri de tous les regards ? C'est ce que propose l'application Safety...



Choisissez un mot de passe et protégez vos différentes données !



Les + : Possibilité de protéger avec le Touch ID Télécharger l'app gratuite Safety Photo+Video





The Tea App (App, iPhone / iPad, v1.2.3, 56 Mo, iOS 11.0, Baglan Dosmagambetov) passe de 2,29 € à gratuit.

Le thé est la boisson la plus populaire au monde après l'eau. En raison de sa longue histoire et de sa grande popularité, le thé connaît actuellement une sorte de renaissance. Cela est vrai non seulement en Occident, où de nombreuses personnes se découvrent du thé pour la première fois, mais aussi dans les endroits où la culture du thé est traditionnellement riche.



Cette application est conçue pour vous aider à trouver votre chemin dans le monde du thé et vous aider à être plus informé lorsque vous faites vos premiers pas.



Les + : Une véritable bible Télécharger l'app gratuite The Tea App





Jeux gratuits iOS :

Roll Turtle (Jeu, , iPhone / iPad, v1.1, 96 Mo, iOS 6.0, FU Chun-Wei) passe de 1,09 € à gratuit. Roll Turtle est un jeu facile à apprendre, mais qui vient aussi avec son lot de défis. C'est un mélange de casse-tête, de plateforme et d'action qui vous fera rouler à travers le monde!



Aidez Papa Tortue dans sa quête pour retrouver son bébé perdu dans 5 mondes fantastiques! Attention, ça roule!



Les + : Les graphismes

La durée de vie Télécharger le jeu gratuit Roll Turtle





Space Station: Run (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.3, 85 Mo, iOS 10.0, Andrew Jones) passe de 3,49 € à gratuit. Utilisez votre ceinture de gravité pour faire d'énormes sauts et voyager dans l'espace dans ce coureur sans fin. Récupérez la nourriture des astronautes au fur et à mesure et évitez les obstacles pour rester en vie.



Débloquez de nouveaux personnages en obtenant des scores plus élevés.



Les + : Attention très addictif ! Télécharger le jeu gratuit Space Station: Run





Anodia (Jeu, , iPhone / iPad, v3.4, 66 Mo, iOS 6.0, Clueless Little Muffin) passe de 3,49 € à gratuit.

Ce jeu de type casse-briques a toujours eu une très bonne note sur l'App Store français. Si vous êtes fan du genre et que vous avez passé des heures à jouer à Arkanoïd dans votre jeunesse... alors n'hésitez pas car ce jeu revisite et modernise le casse-briques tout en conservant l'essentiel : 150 niveaux

20 power-ups (favorables ou défavorables)

30 réalisations Game Center Dans les changements vous retrouverez notamment le remplacement des traditionnelles briques par un peu tout et n'importe quoi : des ronds, des carrés, des girafes, des ampoules... bref cela donne l'impression de jouer au flipper. Télécharger le jeu gratuit Anodia





Promotions iOS :

DRAGON QUEST VIII (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.3, 1,5 Go, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 19,99 € à 16,99 €. Original et très bien réalisé, le portage de Dragon Quest 8 a été fait en mode portrait par Square Enix car les japonais utilisent énormément leur appareil dans les transports.

Un temps d'adaptation est nécessaire mais l'expérience s'avère excellente écran en main.



Un RPG en 3D réalisé par les développeurs de Final Fantasy et avec un style graphique proche de Dragon Ball, c'est tentant surtout quand il s'agit d'une merveille à la durée de vie énorme.



Les + : Plus beau que sur PS2

Complet

Traduit en français Télécharger DRAGON QUEST VIII à 16,99 €





DRAGON QUEST III (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.6, 89 Mo, iOS 7.0, SQUARE ENIX) passe de 9,99 € à 7,99 €. Chaque arme merveilleuse, sort spectaculaire et adversaire redoutable de ce monde riche, regorgeant d’éléments de fantasy, vous attend dans l'épisode 3 qui n'a pas troqué ses habits pixélisés.

Lancez-vous dans une aventure inoubliable, avec jusqu’à 4 compagnons personnalisables dans les moindres détails à Patty’s Party Planning Place ! Choisissez le nom, sexe, et job de chacun des aventuriers afin de créer l’équipe de vos rêves ! Attribuez jusqu’à 9 vocations aux membres de l’équipe, un choix qui déterminera leurs statistiques, équipement, sorts et compétences.



DRAGON QUEST III: The Seeds of Salvation est doté d’une histoire indépendante qu’il est tout à fait possible d’apprécié sans avoir joué au préalable à DRAGON QUEST I ou DRAGON QUEST II. Télécharger DRAGON QUEST III à 7,99 €