L'iPad Pro 2021 possède un superzoom caché

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

Halide Mark II - Photo pro est une application disponible sur l'App Store et créée par une personne nommée Sebastiaan qui semble avoir découvert une nouvelle fonction de l'iPad Pro 2021. En effet, d'après ses tests, l'iPad Pro peut réaliser des photos de très proche à tel point qu'il évoque un microscope.

L'iPad Pro dévoile une fonction "cachée"

On ne va pas vous le cacher, nous sommes très satisfaits à la rédaction d'avoir reçu nos iPad Pro 2021. L'écran XDR du modèle 12.9", la puissance de la puce M1 ou encore le nouveau capteur photo avant qui réalise la fonction "cadre centré" sont parmi les principaux atouts majeurs de ce modèle.



Mais vous le savez, il n'est pas rare de découvrir certaines choses après la sortie d'un nouveau produit et c'est ce qui semble être arrivé à Sebastiaan de With qui n'est autre que le développeur de l'application Halide.



Celui-ci explique qu'il était tranquillement en train d'utiliser son iPad Pro 2021 sur ses genoux quand il a remarqué que le focus de la caméra arrière se focalisait parfaitement sur son pantalon même lorsqu'il était "collé" au sujet. Il a donc essayé avec d'autres objets et s'est rendu compte que l'iPad Pro possède une fonction qu'Apple n'a jamais dévoilée, un microscope.

Comme vous le savez, l'iPhone 12 permet de faire des photos en gros plan mais lorsque vous vous rapprochez trop du sujet, le focus ne s'exécute plus parfaitement et c'est justement là que l'iPad Pro n'a pas ce problème. À souligner d'ailleurs que l'iPad Pro 2020 est lui aussi compatible.



Voilà donc une nouvelle information qui confirme que cet iPad Pro peut réaliser de superbes photos macro alors même qu'Apple n'a jamais évoqué le sujet. Décidément, il n'a pas fini de nous surprendre.



