LeBron James photographié avec les Beats Studio Buds qui ont fuité dans iOS 14.6

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

1



Apple va prochainement dévoiler une nouvelle paire d'écouteurs sous l'entité Beats, ce n'est pas un spécialiste des rumeurs qui l'affirme, mais bien une fuite présente dans tvOS 14.6 et iOS 14.6. Si nous avons déjà une image qui circule sur internet, aujourd'hui nous avons la preuve que les Beats Studio Buds existent bien puisque la paire d'écouteurs sans fil a été aperçue en réel !

On attend l'annonce officielle

LeBron James a toujours été très proche d'Apple et de la marque Beats, le basketteur des Lakers de Los Angeles est régulièrement aperçu avec son iPhone et divers produits Apple. Comme très souvent, LeBron James a une longueur d'avance, le sportif a été photographié avec les Beats Studio Buds alors qu'ils ne sont même pas encore commercialisés.

Sur la photo, il est difficile de distinguer tous les détails des écouteurs, ils sont petits et discrets et LeBron James ne s'est bien sûr pas arrêté pour les montrer aux paparazzis qui ont pris les photos.



Quoi qu'il en soit, le petit aperçu montre clairement qu'il s'agit d'écouteurs Beats et qu'ils correspondent trait pour trait à ce qui a fuité avec les deux nouvelles versions logicielles d'Apple.

Dans les oreilles du basketteur, on peut apercevoir la couleur blanche des écouteurs, mais il faut savoir qu'Apple proposera plusieurs couleurs lors de l'annonce. D'après les indiscrétions, on retrouvera aussi le rouge et le noir, Apple aurait pris le soin d'appliquer la même couleur sur les écouteurs, mais aussi sur la boite de recharge qui comportera un indicateur LED pour l'information sur le niveau de charge.



Apple pourrait annoncer les Beats Studio Buds par communiqué de presse (comme l'entreprise a l'habitude de le faire en période de pandémie) ou pendant l'événement d'ouverture de la WWDC 2021 qui aura lieu le 7 juin prochain.

Les nouveaux écouteurs d'Apple ont déjà obtenu l'approbation de la FCC aux États-Unis (une étape indispensable pour la mise en vente d'un nouveau produit), et tombent à pic pour Apple Music Lossless.