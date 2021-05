Sorties jeux : Samorost 1, The Longest Road On Earth, Bike Baron 2

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Samorost 1, The Longest Road On Earth, Bike Baron 2.



Nouveaux jeux gratuits iOS :

SWIING! (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 56 Mo, iOS 8.0, Winkel Games) Swiing est un jeu de plateforme d'arcade à une touche, où l'objectif est de parcourir le terrain aussi vite que possible tout en évitant les dangers et les pit-chutes! Soyez tout ce que vous pouvez être, soyez le roi du Swiing!



Jouez à travers cinq étapes uniques, chacune avec dix niveaux difficiles à terminer!



De nombreux autres niveaux, défis, power-ups et objets de niveau seront bientôt disponibles! ... Télécharger le jeu gratuit SWIING!





Skate Squad (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v1.1.5, 98 Mo, iOS 9.0, Popa Radu) Patinez dans les rues avec votre peluche.



Skate Squad n'est pas votre jeu de skate habituel. Au lieu de jouer en tant que patineur solo, sur votre chemin, vous en trouverez d'autres qui veulent rejoindre votre équipe. Le jeu devient plus stimulant et amusant avec chaque patineur que vous collectionnez.



Contrôlez votre armée de patineurs en peluche, en essayant d'éviter une abondance d'obstacles dangereux comme le trafic à venir, les rochers, les émojis roulants géants, les boules de bowling, etc., et atteignez la ligne d'arrivée avec autant de patineurs que possible. Télécharger le jeu gratuit Skate Squad





Samorost 1 (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.12.0, 76 Mo, iOS 10.0, Amanita Design s.r.o.) Doit-on encore présenter la saga vidéoludique Samorost ? Pour ceux qui ne connaitraient pas, on parle d'un premier jeu sorti en 2003 et qui a rencontré un succès quasi immédiat sur les différentes plateformes. Pour la recette du succès, prenez un jeu d'aventure et de point'n'click, ajoutez-y un héros avec l'apparence d'un lutin accompagné de son chien puis proposez le tout avec des graphismes cartoon.



Depuis, un second et un troisième opus ont vu le jour sur nos appareils iOS, mais malheureusement, la version originale a disparu de l'App Store. Quelques mois en arrière, Amanita Design a annoncé travailler sur une version remasterisée de cet excellent opus.



Redécouvrez les débuts de la série Samorost avec l'aventure originale du gnome de l'espace, sortie en 2003. Avec un son remastérisé, des graphismes améliorés et une nouvelle bande originale par Floex.



Télécharger le jeu gratuit Samorost 1





Mad Skills Motocross 3 (Jeu, Action / Course, iPhone / iPad, v1.0.2, 288 Mo, iOS 10.0, Turborilla) Avec une physique de jeu à couper le souffle, des personnalisations infinies, des centaines de pistes et de redoutables événements multijoueur en ligne, Mad Skills Motocross 3 est le nouvel étalon des jeux de course horizontaux. Les spectaculaires graphismes 3D, les sons de moto réalistes et la bande-son bien énervée retranscrivent l'esprit et l'agressivité du vrai motocross, tout en proposant des commandes intuitives pour les joueurs les plus occasionnels.



Mais attention : il ne s'appelle pas Mad Skills pour rien. Ce jeu vous met au défi comme aucun autre. En même temps, le motocross n'est pas un sport facile. Télécharger le jeu gratuit Mad Skills Motocross 3





Huntdown (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 689 Mo, iOS 10.0, Coffee Stain Publishing) Le crime ne paie pas... sauf quand on est chasseur de primes.



Après une sortie sur PC et consoles en 2020, le célèbre jeu Huntdown et son univers impitoyable débarquent sur mobile. Essayez la démo gratuitement avant d'acheter le jeu complet. Éliminez des criminels, sans pubs et sans microtransactions !



Incarnez l'un des trois chasseurs de primes féroces et nettoyez les rues d'une ville en pixel art infestée par la violence et la corruption. Inspiré des jeux d'arcade et des films d'action emblématiques des années 80, affrontez le milieu criminel qui gangrène la ville grâce à un arsenal d'armes varié et sauvez la ville de l'anarchie.



Huntdown est un jeu d'action et de plateforme. Télécharger le jeu gratuit Huntdown





Guardians of Cloudia (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.8, 2,1 Go, iOS 11.0, NEOCRAFT LIMITED) - Maîtrisez toutes les classes et toutes les combinaisons

5 classes de base avec du corps à corps, des attaques à distance, du combat physique et de la magie

Chaque classe propose au moins 2 classes avancées

Combinez les compétences et les talents à votre guise



- Collectionnez des familiers et entraînez-les

Plus de 100 familiers de différents éléments à collectionner

Chaque familier a une apparence et des compétences uniques

L'apparence du familier change à chaque fois qu'il évolue Télécharger le jeu gratuit Guardians of Cloudia





Flick Home Run! DUEL (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0, 158 Mo, iOS 11.0, infinity pocket) Flick Homerun est de retour !



De vrais coups et lancers qui se font par un simple effleurement de votre doigt!

Maintenant, vous pouvez être le meilleur lanceur ainsi que le meilleur frappeur. Télécharger le jeu gratuit Flick Home Run! DUEL





The Cursed Emily (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.4.1, 231 Mo, iOS 11.0, IndieFist SRL) Emily est allée il y a quelques jours avec son amie Claire à la cabane dans le bois pour prendre quelques vacances. Son amie et elle ont trouvé un vieux ouija dans la cabane, alors elles ont commencé à jouer avec ça, et elles ont découvert que la mort ou quelque chose de sombre allait arriver ! .... Nous ne pouvons pas vous en dire plus, vous devez aller découvrir ce qui se passe avec ce jeu d'horreur !



Vous pouvez jouer à ce jeu d'arcade effrayant hors ligne. C'est le jeu le plus terrifiant parce que l'ennemi peut marcher aussi par les murs et le plafond ! Vous devez vous cacher chaque fois que vous l'entendez !

Télécharger le jeu gratuit The Cursed Emily





Castle of no Escape (Jeu, Jeux de rôle / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.1.2, 27 Mo, iOS 9.0, Pavel Divnenko) Explorez le mystérieux château plein de monstres et de secrets dans une quête pour collecter tous les trésors (qui vous protégeront également des malédictions sur votre chemin) et écraser le boss principal. Le jeu ne vous laissera pas sortir du château, peu importe comment vous essayez. Techniquement, vous pouvez gagner, mais il n'y a pas de fin.



Télécharger le jeu gratuit Castle of no Escape





Nouveaux jeux payants iOS :

60 Seconds! Reatomized (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.2, 465 Mo, iOS 9.0, Robot Gentleman sp. z o.o.) Dans 60 Seconds! Reatomized, Dolores, Ted, Mary Jane et Timmy sont de retour pour affronter l'apocalypse nucléaire dans cette nouvelle édition remasterisée de l'aventure atomique classique avec un support graphique haute résolution, des graphismes 2D revisités et des textures 3D peintes à la main, un nouveau menu interactif, une interface améliorée, une actualisation technique, et... du nouveau contenu !



Au travers de défis de survie, des histoires courtes et uniques mettront vos compétences de survie à l'épreuve ! Télécharger 60 Seconds! Reatomized à 4,49 €





The Longest Road On Earth (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.0.4, 314 Mo, iOS 11.0, Raw Fury) The Longest Road on Earth est un jeu narratif méditatif et très personnel. Ses mécaniques extrêmement simples et sa totale absence de dialogues vous permettent de vous plonger pleinement dans la vie ordinaire des personnages. Dans chaque petite histoire, vous pourrez vous laisser porter par la musique et les paroles poignantes de plus de vingt chansons originales chantées par Beicoli.



Une bande-son intimiste, dont les thèmes et les paroles évoquent la sérénité et la simplicité de la vie, que l'on retrouve dans toutes les saynètes de The Longest Road on Earth. Des sentiments, émotions, situations ou perceptions qui n'ont rien d'extraordinaire en soi, mais qui nous définissent en tant qu'êtres humains et déterminent la manière dont nous partageons notre existence.



Télécharger The Longest Road On Earth à 4,49 €