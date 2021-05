L’abonnement Twitter Blue à 2,99€ s’affiche sur App Store

L’actualité est riche du côté du réseau social à l’oiseau bleu. Après les Spaces, la certification de retour et les nouveautés pour les développeurs, voici que l’hypothétique abonnement se confirme. En effet, on peut clairement lire que Twitter Blue dont nous vous parlions il y a deux semaines coûtera 2,99€ par mois.

Twitter va proposer une version payante à 2,99€

Le service d'abonnement du réseau social devrait bel et bien s'appeler « Twitter Blue » et, à l'heure actuelle, son prix est de 2,99 € par mois. C’est ce que tout le monde peut désormais voir sur l’App Store au niveau de la section « achats intégrés » de la fiche de l’application.



Il s’agit clairement d’une bourde puisque au sein de l’app, il n’y a aucune trace de cet abonnement, en tout cas pour l’instant.



Twitter Blue comprendra une option «Annuler le tweet» qui conserve un tweet pendant une période de temps définie avant de l'envoyer afin que vous puissiez choisir de l'annuler, et un «Mode lecteur» qui facilite la lecture des longs fils de discussion.



Sans oublier une section «Collections» qui permettra aux utilisateurs de sauvegarder et d'organiser leurs tweets préférés pour les retrouver facilement à une date ultérieure. Et les dernières rumeurs indiquent que les abonnés auront des icônes et des thèmes personnalisés.

On ne sait pas quand Twitter Blue sera disponible, mais avec l'option d'achat in-app dans l'App Store, cela indique que la fonctionnalité est sur le point de se lancer.

Le PDG, Jack Dorsey, déclarait à ce propos en juillet dernier que Twitter établirait une "barre très haute" pour le moment où il demanderait aux clients de "payer pour certains aspects de Twitter".

