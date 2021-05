AssistiveTouch sur watchOS aurait un avenir tout tracé pour le contrôle des Apple Glass

AssistiveTouch est un système de watchOS qui permet de contrôler l'Apple Watch sans jamais toucher l'écran, une fonctionnalité très pratique qui pourrait servir pour contrôler les futures lunettes d'Apple. Un rapport émis par l'analyste Neil Cybart affirme que cette fonction va être le cœur de la continuité entre la montre connectée et les lunettes AR.

Une astuce pour contrôler les Apple Glass ?

Le contrôle des Apple Glass est un point délicat qui a été abordé à plusieurs reprises par les rumeurs dans le passé. Sans écran tactile et sans boutons, les seules commandes qui pourraient être privilégiées sont la voix et les gestes.

Un nouveau rapport explique aujourd'hui qu'Apple pourrait se servir de la fonctionnalité AssistiveTouch de watchOS 7 pour contrôler les Apple Glass qui sortiront prochainement.

Selon l'analyste, cette technique n'est pas nouvelle puisqu'elle a déjà été utilisée chez Facebook qui a développé un contrôle d'une paire de lunettes AR à partir d'une smartwatch.



Étrangement, après que cette découverte est été révélé il y a quelques mois par la firme de Mark Zuckerberg, Apple a proposé sur watchOS la même technique qui consiste à contrôler la montre connectée à partir de geste de la main et des doigts.

À l'heure actuelle, AssistiveTouch est une fonction d'accessibilité destinée aux utilisateurs d'Apple Watch qui ont un handicap, cependant la nouveauté pourrait s'étendre au projet Apple Glass à tout moment. Si vous la testez, vous verrez, elle est stable et très précise quand il s'agit de détecter le mouvement que vous avez fait.

L'analyste fait aussi remarqué dans son rapport qu'Apple est une entreprise qui a bien plus d'avance que tous ses concurrents sur le marché des wearables : Lorsque Apple a dévoilé l'iPhone en janvier 2007, Steve Jobs a déclaré que l'iPhone avait "littéralement cinq ans d'avance sur tout autre téléphone mobile". Il a fini par avoir pour la plupart raison. Il a fallu plusieurs années au concours, et beaucoup de copies, pour rattraper ce qu'Apple venait de dévoiler. Avec les wearables, je soupçonne qu'Apple a plus de cinq ans d'avance. Il y a trois composants à la laisse des wearables d'Apple : Silice personnalisée/technologie/capteurs (une avance de quatre à cinq ans sur la concurrence, et c'est généreux envers la concurrence). Processus de développement de produits axés sur la conception qui mettent l'accent sur l'expérience utilisateur (ajoute trois ans à l'avance d'Apple).

Reste à savoir maintenant si Apple intègrera l'AssistiveTouch de l'Apple Watch pour venir interagir avec les Apple Glass. Bien évidemment, il pourrait s'agir d'une méthode d'interaction parmi les autres... On imagine tout de même qu'Apple inclura une fonction "Dis Siri" grâce à l'ajout de micro sur les branches des lunettes.

