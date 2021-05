On reparle d'un HomePod avec écran chez Apple

Apple aurait des plans pour un HomePod combiné avec une Apple TV depuis un petit moment maintenant, Mark Gurman de Bloomberg qui parlait des AirPods Pro 2 tout à l'heure a également dit que le produit est maintenant dans la phase de «développement précoce».

Apple propose actuellement le HomePod mini après avoir arrêté le HomePod proprement dit en ce début d'année. Google et Amazon offrant des haut-parleurs intelligents avec des écrans intégrés, ce n'est sûrement qu'une question de temps avant qu'Apple ne fasse de même.

Dans le cadre de sa stratégie plus large pour la maison, l'audio et les accessoires, Apple a également commencé le développement précoce d'un haut-parleur HomePod avec un écran intégré ainsi que d'un appareil combinant les fonctionnalités d'un HomePod, d'une caméra FaceTime et d'Apple TV. La concurrence pour les enceintes avec écrans est déjà très répandue. Apple a publié un mini haut-parleur HomePod l'année dernière et a présenté une mise à jour mineure du décodeur Apple TV le mois dernier