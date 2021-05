Quelle Apple Watch sera compatible avec watchOS 8 ?

Hier à 21:40 (Màj hier à 23:20)

Medhi Naitmazi

4



Vous le savez, Apple va présenter ses nouvelles versions logicielles dans quelques jours à la WWDC 21. Alors que tout le monde sera tourné vers iOS 15, watchOS 8 figurera également parmi les stars du 7 juin prochain. Alors qu'on connait quelques nouveautés, la compatibilité avec les montres de la marque californienne est un mystère. Nous allons tenter d'y répondre avec une analyse de la situation.

Qui pourra installer watchOS 8 ?

Si vous êtes en possession d'une Apple Watch, il est facile de deviner que la prochaine WWDC qui débute le 7 juin présentera la première bêta de watchOS 8. Au rayon des nouveautés, on devrait retrouver des ajouts concernant la santé avec le suivi de la glycémie (qui devrait nécessiter une Apple Watch 7) et probablement le suivi alimentaire, mais aussi des améliorations ergonomiques de l'interface avec pourquoi pas le retour des widgets. Connus sous le nom d'aperçus sous watchOS 1 et 2, ils ont depuis été mis au placard. Mais le retour en force des widgets sous iOS 14 nous laisse penser qu'Apple en fera bon usage sur la montre, pourquoi pas aux côtés d'un centre de contrôle repensé. Les rumeurs parlent également d'améliorations pour la natation.



On espère également que la société américaine trouvera le moyen d'attirer plus de développeurs sur la plateforme, une récente étude ayant montré le très faible nombre d'applications proposées. Si au départ, tout le monde s'était précipité sur watchOS, depuis, de nombreux services populaires ont arrêté de proposer une extension pour la tocante. La faute à un usage trop faible.

Mais la question qui se pose concerne surtout la compatibilité de watchOS 8. Vous êtes assez nombreux à nous avoir posé la question récemment et voici ce qu'on déduire par rapport à l'expérience acquise par le passé, et le contexte actuel.



Si l'Apple Watch Series 7 sera bien évidemment lancée avec watchOS 8, ce sont les modèles sortis précédemment qui nous intéresse. Pour l'Apple Watch 6, aucun problème, elle est encore tout récente avec son capteur d'oxygène dans le sang et son écran toujours allumé plus lumineux. Derrière, l'Apple Watch Series 5 qui proposait justement un affichage permanent, est encore dans le coup, tout comme l'Apple Watch 4 avec qui elle partage le même processeur (même si la puce S4 a été renommée S5 sur la Series 5). La Series 4 était d'ailleurs la première à changer de design et de taille avec des versions 40 et 44mm, contre des modèles 38 et 42mm jusqu'ici. L'Apple Watch 4 avait également ajouté l'électrocardiogramme, une première sur un objet grand public.



Justement, à notre avis, Apple va abandonner l'Apple Watch 3 cette année. La montre sortie en 2017 accuse un retard conséquent sur plusieurs points. Le design donc, mais aussi la technologie avec aucun capteur de santé mis à part celui du rythme cardiaque. Et si son processeur, le S3, est encore vaillant, il a du mal à faire tourner watchOS 7 qui est devenu plus complet, mais aussi plus lourd. Et sur ce point, le système mobile pose problème puisqu'il est quasiment impossible d'installer les mises à jour de watchOS sur une Apple Watch 3, comme nous l'avions indiqué cette semaine. Il faut restaurer la montre et passer par la réinitialisation à cause d'un espace de stockage trop faible (8 Go).



Voilà pourquoi Apple va certainement s'en séparer. Les montres compatibles avec watchOS 8 seront donc :

Apple Watch 7

Apple Watch 6

Apple Watch SE

Apple Watch 5

Apple Watch 4

Rendez-vous le 7 juin en direct sur iPhoneSoft pour suivre le keynote d’ouverture de la WWDC 21 afin de vérifier tout cela en direct. Mais aussi pour découvrir iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 et macOS 12. Nous avions d'ailleurs divulgué la liste des iPhone et iPad compatibles avec iOS 15 il y a plusieurs mois.