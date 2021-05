Apple souhaite augmenter le nombre d'Apple Store à travers le monde

Il y a 10 heures

Alexandre Godard

Apple n'a pas l'intention de supprimer ou du moins réduire la présence de ses Apple Store sur la planète, à l'inverse, il souhaite en ouvrir davantage pour continuer à gagner en popularité.

Plus de 500 Apple Store à travers le monde



C'est assez frustrant de devoir le répéter mais la pandémie mondiale présente depuis maintenant plus d'un an n'a cessé de chambouler notre mode de vie. Dans un monde ou la technologie, le web prend de plus en plus le dessus sur les boutiques physiques, la pandémie mondiale et la fermeture des magasins n'a fait qu'accélérer les choses dans ce sens.



Cependant, certaines enseignes comme Apple ont su créer un endroit où il fait bon de se rendre lorsque l'on est client même si nous savons qu'il est possible de tout faire de chez soi, directement depuis l'Apple Store en ligne dans ce cas précis.

Apple le sait bien et c'est pour cela qu'il n'a pas l'intention de supprimer à l'avenir ses boutiques physiques, au contraire, la marque voudrait en créer davantage pour accroître sa popularité. On compte actuellement 500 Apple Store dans le monde dont 100 en Europe et selon Deirdre O’Brien auprès de Funke Mediengruppe, c'est loin d'être terminé.

Sur notre site en ligne, les gens peuvent en apprendre beaucoup sur les produits. Dans un magasin, ils peuvent les toucher et se faire une idée. Nous avons l'intention d'ajouter plus de magasins.

Rien d'exceptionnel me direz-vous même si en ces temps très étranges, il est toujours bon de voir qu'Apple n'a pas commencé à réfléchir au 100% digital là où d'autres sociétés se sont récemment penchées sur le sujet après une longue réflexion suite à la pandémie et aux fermetures. Pour rappel, Apple vient justement d'ouvrir un somptueux Apple Store à Rome.





