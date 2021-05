Concept : un nouveau look pour les widgets sur iOS 15

Alexandre Godard

Pour patienter, voici un concept qui donne un aperçu des widgets qui manquent à l'appel sur iOS 14 et qui pourraient voir le jour en septembre sur iOS 15. En espérant qu'Apple a vraiment prévu d'améliorer certains points sur les widgets.

Un concept de widgets sur iOS 15

La WWDC approche à grand pas et c'est justement à ce moment-là que nous devrions avoir les premières informations officielles au sujet d'iOS 15. Comme chaque année, nous espérons plusieurs changements et quelques améliorations capables de nous faire vibrer au niveau des derniers ajouts apparus sur iOS 14.



C'est notamment le cas au niveau des widgets, connus de longue date sur la planète Android mais enfin apparus dans l'écosystème Apple l'année dernière avec un design plutôt chatoyant même si certaines fonctionnalités et plusieurs applications manquent encore à l'appel.



C'est donc l'occasion de faire un petit point en images sur ce qui pourrait être mis en place à partir d'iOS 15 pour rendre les widgets encore plus utiles et dynamiques qu'ils ne le sont actuellement. Attention, nous parlons ici d'un concept de Parker Ortolani et non d'images officielles.

Appels, Mail, Messages....

Au niveau des appels, un widget permettrait de placer quatre favoris pour les appeler instantanément. De même pour les messages, il serait possible de placer quatre contacts pour envoyer un message rapidement. Au niveau de l'application Mail, il serait possible de voir le nombre de mails non lus et d'avoir accès à quelques raccourcis pour écrire ou rechercher un mail plus rapidement.

App Store, Wallet, Santé...

Le widget Santé permettrait d'afficher l'information de votre choix, par exemple le nombre de pas que vous avez effectué en temps réel durant votre journée avec une actualisation toutes les heures pour que cela soit un widget interactif.

Le widget Livres donnerait un accès rapide au dernier livre que vous êtes en train de consommer, pour revenir automatiquement à la bonne page.



Le widget App Store serait également interactif et permettrait pourquoi pas de mettre à jours ses apps ou regarder la dernière actu en date d'un simple coup d'œil.



Pour finir, le widget Wallet proposerait un graphique et le montant de votre compte avec votre Apple Card mais étant donné que ce service n'est pas disponible en France pour le moment, on peut imaginer un widget qui montre juste notre dernier paiement effectué avec la date et le montant.

Calculatrice, Boussole, Dictaphone, Appareil photo...

Pour ceux qui se servent souvent de l'application Dictaphone, quoi de mieux que d'avoir sous la main un petit widget qui permet de lancer un mémo vocal en un seul clic. Du côté de l'appareil photo, on peut imaginer quatre raccourcis pour lancer rapidement le mode photo, le mode vidéo, le mode portrait ou le mode photo avec le flash activé.



Enfin, un widget interactif Calculatrice donnerait la possibilité de faire ses calculs sans se rendre dans l'application. Même s'il restera l'un des moins utilisés, le widget boussole pourrait lui aussi être pratique pour les utilisateurs concernés.

Maison & Safari

Pour terminer ce concept, l'application Maison serait doté de son widget personnel qui permettrait d'interagir directement avec l'un de ses objets connectés. Si vous optez pour le grand format, il serait possible d'en gérer plusieurs en même temps.

Du côté de Safari, on retrouverait pourquoi pas les quatre derniers sites visités ou alors quatre sites favoris pour encore une fois, pouvoir y accéder en toute simplicité.

Plus qu'à patienter

Voilà, le concept est terminé, même s'il est facile de deviner que la plupart de ses widgets ne seront pas présents dans iOS 15, cela permet de partager des idées et d'imaginer ce qu'Apple pourrait nous proposer à moins qu'ils aient des idées encore plus folles. N'hésitez pas à nous donner vos idées de widgets si vous êtes inspirés sur le sujet.