MacBook Pro mini-LED : les dalles seront livrées au T3 2021

Hier à 17:59 (Màj hier à 18:06)

Julien Russo

C'est cette année qu'Apple va proposer les premiers MacBook Pro avec écran mini-LED. Différentes rumeurs et plusieurs rapports affirment que tout est organisé en interne et que la technologie est complètement maitrisée depuis plusieurs mois. Selon Digitimes, le fournisseur Global Lightning Technologies a prévu de commencer les expéditions de composants pour les écrans mini-LED au troisième trimestre de 2021.

Apple organise tout pour une sortie en fin d'année

Apple s'est donné pour mission de lancer le MacBook Pro avec l'écran mini-LED dès cette année. D'après un récent rapport, les premières expéditions des composants d'affichage mini-LED vont avoir lieu en juillet. Les partenaires qui s'occupent de l'assemblage auront pour instruction de commencer le travail dans la foulée afin de créer un stock pour le lancement dans les mois qui suivront.

Digitimes a obtenu cette information provenant de plusieurs sources de l'industrie, des personnes bien renseignées et proches des transactions et accords entre Global Lightning Technologies et Apple.

L'intégration de l'écran mini-LED sur le MacBook est une grande première pour Apple, c'est aussi un challenge puisqu'il s'agit d'une nouvelle technologie qui n'est pour l'instant que présente sur l'iPad Pro.

Pour rappel, Apple prévoit de commercialiser en fin d'année un MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec pour chacun un écran mini-LED, la succession de la puce M1 (appelé M1X ou M2), le retour des ports HDMI, MagSafe et un emplacement pour la carte SD. Les rumeurs ont aussi parlé d'un tout nouveau design qui viendrait fortement se rapprocher de celui de l'iPad Pro.

