MacBook Pro 2021 : des difficultés rencontrées avec le lecteur de carte SD

Apple l'avait retiré, mais l'a finalement remis... Le lecteur de carte SD a fait son grand retour sur les MacBook Pro 2021 pour le plus grand bonheur des utilisateurs. Malheureusement, l'expérience semble parfois mauvaise selon les retours de nombreux clients qui ont acquis l'un des MacBook Pro 2021. Les forums s'enflamment et Apple n'a toujours pas apporté de solutions depuis plusieurs semaines !

Avec les MacBook Pro 2021, Apple a réintroduit plusieurs ports qui avaient été supprimés dans le passé, à travers cette décision la firme de Cupertino a voulu faire plaisir à ses clients qui n'avaient pas d'autres choix que de passer par un Hub USB-C pour combler cette absence. Si Apple a voulu bien faire avec sa bienveillance habituelle, le géant californien fait face à une vague de mécontentement à propos du lecteur SD.

En effet, de nombreux clients reprochent un fonctionnement dégradé, voire une impossibilité de lire la carte SD inséré dans le MacBook Pro 2021.

Voici les trois problèmes qui reviennent le plus régulièrement sur le forum d'Apple et sur Reddit :

Voici le type de message qu'on peut apercevoir sur le forum d'Apple :

Alors je sais qu'Apple n'a pas fait de folies pour un lecteur de carte SD haut de gamme dans le nouveau MacBook Pro 16" 2021, mais c'est ridicule. Le lecteur de carte SD est incroyablement lent. Comment ça, lent ? Insérez une carte SD avec seulement 30 fichiers RAW de 16 Go, et il faut plus de 30 minutes pour importer les fichiers dans Lightroom Classic. J'ai utilisé le lecteur de carte SD dans mon port OWC Thunderbolt vieux de 5 ans, et la même carte s'importe en 30 secondes.



Quelqu'un a-t-il une idée de ce qui pourrait causer ce problème au lecteur de carte SD ?