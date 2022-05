Des utilisateurs se plaignent de grésillements audio sur le MacBook Pro 2021

Nouveau problème en vue pour le MacBook Pro 2021, lui qui a été introduit il y a seulement six mois. Après les bruits de craquements du châssis et l’écran qui se fissure sur certains modèles, cette fois une partie des utilisateurs semblent rencontrer des problèmes audio. Plus précisément, ils se plaignent du fait que les haut-parleurs grésillent et claquent lors de la diffusion sonore.

Nouveau problème pour les MacBook Pro M1 Pro / Max

De nombreuses plaintes ont été déposées sur le forum Apple et sur Reddit. Le problème, tel qu'il est décrit par les utilisateurs concernés, se produit de manière aléatoire lorsqu'une chanson, une vidéo ou un fichier audio est en cours de lecture sur le MacBook. Le bruit d'éclatement est plus perceptible lorsque le volume est élevé ou que les sons sont aigus. Cela nous rappelle le problème connu des MacBook Pro 16 pouces 2019 que nous avons toujours sur notre modèle, mais que nous ne reproduisons pas sur le dernier MBP 14 pouces 2021.

J'ai un problème avec le 2021 M1 Pro 16 pouces (modèle de base). J'entends des craquements sur les haut-parleurs de l'ordinateur portable lorsque je regarde des vidéos ou écoute de la musique. J'avais ce même problème avec le M1 Max que j'ai échangé contre ce M1 Pro.



Ce problème se produit généralement lorsque j'ouvre une fenêtre ou lorsque je regarde une ou deux vidéos. Cela devient vraiment ennuyeux quand cela se produit constamment tout au long de la vidéo. Cela ne se produit pas tout le temps.

Plusieurs clients ont émis l’hypothèse que le problème est un bug logiciel, car Apple a remplacé leurs machines et pourtant le bug persiste.



Un utilisateur de Reddit a corroboré cette théorie en disant que les problèmes peuvent être temporairement résolus après avoir tué le processus macOS "coreaudiod" en allant dans l'application « Moniteur d’activité ». Certains utilisateurs affirment que les problèmes ont disparu après l'installation de macOS 12.3, mais d'autres utilisateurs ont encore des haut-parleurs qui grésillent ou craquent.



À ce stade, Apple n'a pas encore communiqué autour de ce phénomène sur le MacBook Pro 2021. Êtes-vous été affecté par les problèmes de grésillement des haut-parleurs de votre MacBook Pro 2021 ?