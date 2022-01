Des bruits de craquement sur les nouveaux MacBook Pro 2021

Avec les derniers MacBook Pro 2021, Apple a mis une nouvelle claque à la concurrence grâce à un magnifique écran miniLED bord à bord, une puce M1 Pro ou M1 Max aussi puissante que discrète et une autonomie de près de 20 heures inégalée. Notre test du MacBook Pro 14 pouces n'avait pas grand chose à reprocher à la dernière machine frappée d'une pomme, mais certains utilisateurs se plaignent de bruits étranges.

Un problème de finition sur les nouveaux MacBook Pro ?

Apple a réussi le tour de force de rendre ses machines ultra silencieuses en pleine utilisation grâce à son architecture maison Apple Silicon qui est à la fois plus performante et plus efficace que les processeurs Intel, permettant au MacBook Pro de ne pas avoir besoin de réveiller les ventilateurs. Et même si c'est le cas, la nouvelle structure légèrement plus épaisse et la répartition des composants internes font que l'air circule mieux, limitant le bruit à sa plus simple expression. Oui mais voilà, plusieurs clients font état de bruits de craquement.

Il s'agit de problèmes au niveau du châssis en lui-même qui laisse entendre une sorte de "clic" quand on pose la paume de la main autour du trackpad. Plusieurs dizaines d'utilisateurs se plaignent de cela sur Reddit et quelques uns ont même posté des vidéos illustrant leur propos. Voici un exemple, tendez l'oreille :

De notre côté, nous n'avons pas constaté de souci sur notre modèle, mais notre ancien collègue Brian a du renvoyer le sien hier pour les mêmes raisons. Il est difficile de déduire d'où viennent ces bruits, cela peut être un mauvais ajustement du châssis, un déclenchement inopiné du trackpad ou autre. En fouillant sur Reddit, nous avons même trouvé un autre client qui fait couiner son MacBook Pro en le pinçant sur l'épaisseur. Il dit que ça le rend fou...



Jusqu'à présent, c'est le seul désagrément rapporté à propos des MacBook Pro 2021, et son occurence semble limité. On est loin des problèmes de son du haut-parleur qui craque ou des claviers capricieux des MacBook Pro précédents.



Si vous avez la chance d'avoir l'un des derniers MacBook Pro M1 Pro / Max, dites-nous ce que vous en pensez et si vous avez remarqué un bruit quelconque pendant son utilisation. Si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à contacter l'assistance Apple, un échange sera probablement proposé. Pour ceux qui ont reçu leur appareil après le 1er novembre, rappelons que les cadeaux de Noël peuvent être renvoyés jusqu'à aujourd'hui 8 janvier d'après la politique d'Apple.