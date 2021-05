Sociable Soccer 2021 : coup d'envoi pour la nouvelle saison !

Il y a 8 heures (Màj il y a 8 heures)

Corentin Ruffin

Lors du lancement d'Apple Arcade en septembre 2019, la Pomme avait annoncé l'arrivée de plusieurs jeux au cours des mois à venir. Parmi eux, un certain Sociable Soccer '21 (v2.5.7, 0 Mo, iOS 13.0), jeu de football d'arcade reprenant le concept bien connu de FIFA Ultimate Team.

En effet, dans ce dernier, on crée son équipe de A à Z et on compose son effectif en se servant de cartes de joueurs avec différentes statistiques évolutives.



La belle nouvelle, c'est que ses studios, Tower Studios et Rogue Games, viennent de publier la mise à jour pour la nouvelle saison avec pas mal de nouveautés.

Sociable Soccer '21 fait le plein de nouveautés

Dans cette nouvelle cuvée, les développeurs semblent avoir bien travaillé avec notamment l'arrivée d'un système de chat en jeu permettant de discuter avec votre adversaire, 5 nouveaux arbitres, une amélioration des commandes de sprint, 10 nouveaux tournois mondiaux et plus de 100 trophées à collectionner ainsi qu'une mise à jour complète de tous les joueurs et toutes les équipes pour la saison 2021.



De plus, de nouveaux modes de jeu sont disponibles au travers de cette belle update. Préparez-vous pour un gameplay de football plus rapide et addictif, disponible au sein du catalogue Apple Arcade !

