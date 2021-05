Xiaomi lance un chargeur 200 W pour une batterie à 100% en 8 minutes

Il y a 10 heures (Màj il y a 10 heures)

Alexandre Godard

2



Xiaomi souhaite rester sur le devant de la scène et pour cela, quoi de mieux que de présenter son HyperCharge, un chargeur qui propose le 0 à 100% en moins de 10 minutes. Un chiffre hallucinant même si la date de sortie de celui-ci n'est pas encore annoncée.

HyperCharge : recharger son smartphone en un claquement de doigts

On le sait, si du côté d'Apple on ne se presse pas sur ce point, d'autres marques sous Android ne se gênent pas pour repousser un peu plus les limites en termes de vitesse de recharge du smartphone. Du côté de Xiaomi par exemple, chaque année nous révèle une recharge un peu plus performante et au vu de cette dernière vidéo, on se rapproche de la vitesse ultime.



Dans une vidéo postée ce lundi 31 mai, Xiaomi présente une charge à 200 W en filaire et 120 W en sans-fil baptisée HyperCharge. De quoi passer de 0 à 100% en seulement 8 minutes en filaire et 0 à 100% en 15 minutes sans-fil. Non vous ne rêvez pas, la marque chinoise qui ne cesse de gagner en popularité sur notre territoire vient là de réussir une prouesse technologique même si certains diront que cela dégrade la batterie trois fois plus vite.

Un test effectué sur un Xiaomi Mi 11 avec une batterie de 4000 mAh qui promet donc de récupérer 10% en 44 secondes ou encore 50% de batterie en moins de 3 minutes. Xiaomi n'a pas encore dévoilé la date de sortie de ce produit mais ce qui est sûr, c'est qu'il va simplifier la vie pour ses clients.



Quoi qu'il en soit, cela démontre à nouveau qu'augmenter la capacité ou la résistance d'une batterie est très compliqué sur ce genre d'appareils (smartphones) et c'est pour cela que la plupart des constructeurs se sont penchés sur la vitesse de recharge plutôt que la durabilité de la batterie lorsqu'on l'utilise. On rêve toujours d'un smartphone et surtout d'un iPhone que l'on recharge "normalement" mais qui une fois à 100% peut tenir au minimum 48 heures même avec une utilisation poussée.