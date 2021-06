Apple Event de la WWDC 2021 : la vidéo du direct est prête sur YouTube !

Il y a 1 heure (Màj il y a 38 min)

Julien Russo

1



C'est l'un des événements annuels les plus attendus par toute la communauté Apple à travers le monde. Comme tous les mois de juin, la firme de Cupertino va organiser l'événement d'ouverture de la WWDC, c'est l'occasion de retrouver toutes les annonces importantes autour des futures mises à jour logicielles de la rentrée.

Le direct sur YouTube est déjà prêt

Cette année, la WWDC sera exclusivement diffusée sur internet, pour obtenir une meilleure visibilité, Apple va proposer son événement en direct sur YouTube en même temps que sur son site apple.com. Même si la plateforme de vidéo est détenue par un concurrent, Apple s'avère être très actif sur sa chaine (publicités, présentation de nouveaux produits, événements en direct, tutoriel...).



L'événement commencera dès 19h lundi prochain, il s'agira du grand rendez-vous pour découvrir les nouveautés logicielles : iOS et iPadOS 15, watchOS 8, macOS 12 et tvOS 15.

Au-delà de YouTube et d'apple.com, vous pourrez suivre l'événement sur l'application Apple TV disponible sur l'Apple TV, mais aussi maintenant sur les téléviseurs connectés, la Chromecast ou encore la Nvidia Shield depuis aujourd'hui.



iPhoneSoft.fr vous propose évidemment aussi une page pour suivre le keynote WWDC en français.



Vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour recevoir un rappel quand la diffusion aura commencé sur YouTube, il suffit de cliquer sur l'intégration ci-dessous et d'appuyer sur "Définir un rappel".



Pour l'instant, nous n'avons que très peu d'informations à propos des nouveautés d'iOS 15, nous savons tout de même qu'un suivi alimentaire pourrait être proposé, des ajustements d'interfaces vont avoir lieu ou encore des nouveautés seront visibles sur l'écran verrouillé.

Malheureusement, les nouveautés liées aux logiciels ont toujours été difficiles à connaitre avant la date de présentation, ce n'est pas comme les produits où des photos prises sur les chaines de productions peuvent fuiter plusieurs mois avant l'annonce.

Mais heureusement, nous sommes tous très patients. Non on plaisante... On n'en peut plus d'attendre !