L'application Apple TV est disponible sur la Nvidia Shield

Il y a 4 heures

Julien Russo

Réagir



Le service de streaming Apple TV+ aura apporté une chose très positive à l'application Apple TV : son déploiement en dehors de l'écosystème Apple. En effet, pour toucher un grand nombre d'abonnés et rivaliser avec les géants comme Netflix, Prime Vidéo ou encore Disney+, la politique du "seulement pour les propriétaires de produits Apple" ne fonctionne pas !

L'app Apple TV débarque sur la Nvidia Shield

Bonne nouvelle, grâce à une collaboration entre Apple et Nvidia Corporation, l'application Apple TV est désormais disponible pour tous les utilisateurs des Nvidia Shield.

Avec l'application Apple TV, les possesseurs du boitier connecté de Nvidia vont pouvoir accéder au catalogue iTunes Movie et profiter de milliers de contenus en 4K HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos. Au-delà de cet incroyable catalogue qui est l'un des plus complets dans le monde, il sera aussi possible d'accéder au fameux service de streaming Apple TV+ au tarif de 4,99€/mois.

L'application Apple TV propose Apple TV+, le service d'abonnement vidéo d'Apple avec des programmes Apple Originals, notamment des séries comme Ted Lasso, The Morning Show, For All Mankind et Servant, ainsi que des films comme Greyhound, Palmer et Wolfwalkers. Avec SHIELD TV, vous pourrez les apprécier dans un superbe Dolby Vision - une combinaison qui offre une superbe qualité d'image 4K HDR avec des couleurs remarquables, des contrastes plus nets et une luminosité incroyable. Dolby Atmos est également pris en charge, débloquant un son plus riche et plus immersif. Ensemble, ils offrent la meilleure expérience cinématographique possible.

Si vous possédez la Nvidia Shield et que vous souhaitez tester Apple TV+, il vous suffit de vous inscrire et de commencer la semaine offerte, vous aurez accès à de nombreux contenus disponibles comme Ted Lasso, See, The Morning Show, Défendre Jacob...

Si vous êtes intéressé pour rester, vous aurez l'occasion de voir de nombreux contenus originaux s'ajouter dans les semaines et les mois qui arriveront. On pense par exemple à Lisey's Story, la saison 2 de Home Before Dark, Central Park ou encore la série Physical.



Grâce à ce nouveau partenariat, Apple va pouvoir atteindre de nouveaux abonnés potentiels pour son service de streaming. Il faut dire que la firme de Cupertino en a bien besoin puisque les statistiques sont décevantes, il y a plus de deux semaines, on apprenait qu'Apple TV+ possédait seulement 40 millions d'utilisateurs à la fin 2020. Une performance très loin de celle de Disney+ qui est sortie quelques jours après Apple TV+ et qui est aujourd'hui à plus de 100 millions d'utilisateurs à travers le monde. Alors certes, Disney a des licences très intéressantes, mais Apple ne manque pas de moyen financier pour rendre son service très... attractif !