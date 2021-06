Ce que nous savons sur les Beats Studio Buds

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Apple n'a pas abandonné la marque Beats, au contraire l'entreprise semble avoir un bel avenir en tête pour cette catégorie de produits de son catalogue. Avec iOS 14.6, Apple a laissé fuiter dans le code de la bêta une mention Beats Studio Buds, suite à cette découverte plusieurs rumeurs se sont enchaînées. Et si on faisait un point sur les écouteurs sans fil les plus attendus de l'année ?

Ce que l'on sait pour le moment

Vous attendez impatiemment les Beats Studio Buds ?

Rassurez-vous, il semblerait que vous soyez loin d'être le seul. Les nouveaux écouteurs sans fil de la marque Beats ont déjà livré plusieurs de leurs secrets alors qu'Apple n'a même pas encore fait d'annonce officielle.

La culture du secret n'est plus la même pour le plus grand bonheur de tous...

Un nom déjà connu

Le nom Beats Studio Buds n'est pas apparu par l'opération du Saint-Esprit. Il a été repéré pour la première fois par le site 9to5mac, quelques heures après la sortie d'une bêta d'iOS 14.6, le site s'est mis à analyser le code pour tenter de trouver des informations croustillantes à relayer.

Par la plus grande des surprises, dans les codes de la bêta, il était mentionné une prise en charge des "Beats Studio Buds". En effet, Apple a probablement développé la fenêtre de connexion sur ses différents OS où les écouteurs pourront se connecter.

Les caractéristiques

Il est toujours difficile d'établir une fiche de caractéristiques sur un produit qui n'a pas été dévoilé. Malgré tout, on sait déjà une chose à propos des Beats Studio Pro, ils seront équipés de la puce H1 qu'on retrouve dans les AirPods 2 et les AirPods Pro.

Pour rappel, il s'agit du composant qui permet le déclenchement de l'assistant vocal d'Apple quand on prononce les deux mots magiques : "Dis Siri".

Ce que l'on sait aussi, c'est que les Beats Studio Buds reposeront sur le même système de recharge que les AirPods, c'est-à-dire que vous aurez juste besoin de les installer dans une petite boite de recharge pour qu'ils reprennent de l'énergie !

Cette boîte pourrait avoir un port USB-C ou Lightning, pas d'informations précises pour ce détail.



En ce qui concerne l'autonomie et les autres fonctionnalités des écouteurs, c'est le flou total. On espère tout de même une réduction active du bruit et un mode Transparence !

La conception

En ce qui concerne la conception, les Beats Studio Buds vont énormément se rapprocher des Samsung Galaxy Buds. Enfin... Quand on dit "énormément", cela à tout de même des limites, n'allez pas penser qu'Apple a été s'inspirer chez Samsung !

Les Beats Studio Buds seront extrêmement petits, ils n'auront aucune tige et ils s'insèreront directement dans vos oreilles.

On retrouvera des embouts en silicone que vous pourrez remplacer, comme pour les AirPods Pro.

Pour le design, ils aborderont le logo Beats et plusieurs couleurs seront proposées.



On sait déjà que le noir, le blanc et le rouge seront les premières couleurs qui seront commercialisées, il n'est pas à exclure que les écouteurs se déclinent en d'autres couleurs dans un avenir proche. Plus il y a de choix, plus il y a de commandes !

Ils existent bien...

Non, les Beats Studio Buds ne sont pas qu'un fantasme de "pro-Apple", ils existent !

Le premier exemplaire a été aperçu il y a quelques jours dans les oreilles du basketteur LeBron James.

À la sortie d'un entrainement de son club, la star a été photographiée par des paparazzis avec les Beats Studio Buds en version blancs. Un choix très stratégique pour Apple puisque la couleur blanche a bien attiré l'attention sur les photos et en plus en choisissant LeBron James, le géant californien s'adresse directement aux sportifs qui est la principale cible de ce type de produit.

Quel prix et quand est-ce qu'ils seront disponibles ?

Pour la date de disponibilité, celle-ci devrait être imminente. Le fait qu'Apple intègre les Beats Studio Buds dans le code d'iOS 14.6, montre que l'entreprise prépare le terrain pour ses nouveaux écouteurs. Cela fait penser aux apparitions des AirTags dans l'app Localiser lors des bêtas d'iOS 14.5, dès l'intégration de l'interface, il a fallu que quelques semaines pour qu'ils soient disponibles !

Les rumeurs pensent qu'Apple pourrait annoncer les Beats Studio Buds lors de l'événement d'ouverture de la WWDC 2021. Si ce n'est pas le cas, les nouveaux écouteurs devraient être dévoilés dans le cadre d'un communiqué de presse dans les semaines qui suivront. Et pourquoi pas aux côtés des AirPods 3.



Pour le prix, Apple ne devrait pas être dans l'abus. Les indiscrétions penchent sur un tarif quasiment identique à celui des AirPods Pro, autrement dit, ils pourraient être disponibles aux alentours de 279€.