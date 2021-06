Apple a lancé une page "Wallet" et a mis à jour la page Apple Pay aux États-Unis

Hier à 20:07

Julien Russo

Cela fait maintenant plusieurs années qu'Apple s'est lancé dans le paiement sans contact sur iPhone et Apple Watch. Des millions d'utilisateurs utilisent quotidiennement Apple Pay dans le monde pour payer leurs achats en boutiques ou sur internet, un moyen de paiement simple, rapide, pratique et sécurisé ! Aujourd'hui, Apple a mis à jour la page Apple Pay sur son site US, mais a aussi créé une page Wallet. Découvrez les nouvelles animations et explications.

Du nouveau sur le site Apple aux États-Unis

Apple vient de mettre en place une grosse mise à jour sur son site US à propos d'Apple Pay et de Wallet. Auparavant, l'entreprise mélangeait le service et l'application, ce qui pouvait porter à confusion dans l'esprit des consommateurs qui ne sont pas familiers à l'écosystème Apple.

Aujourd'hui, Apple explique clairement qu'Apple Pay est le service qui permet la transaction entre le commerçant et l'utilisateur et que Wallet est l'endroit où sont stockées vos cartes bancaires et cartes de fidélité. Voici comment le géant californien décrit la différence sur son site :

Apple Pay est le moyen sûr de payer et d'effectuer des achats sans contact et sécuriser en magasin et sur le web. Apple Wallet est l'endroit où vous stockez vos cartes de crédit ou de débit afin que vous puissiez les utiliser avec Apple Pay.

Le design de la page de présentation d'Apple Pay a aussi beaucoup changé. L'entreprise a ajouté un design ultra moderne avec des animations interactives qui donnent envie d'aller voir plus loin dans les explications.

Voici les fonctionnalités clés qu'Apple met en avant dès que vous cherchez à en savoir plus sur Apple Pay :

Plus rapide et plus facile que d'utiliser des cartes ou de l'argent liquide

Accepté chez plus de 85% des détaillants aux États-Unis

Plus sûr que de toucher des boutons ou d'échanger de l'argent (mention spéciale Covid)

Confidentialité et sécurité intégrées

En ce qui concerne la nouvelle page Wallet, Apple explique que vous avez la possibilité de stocker une ou plusieurs cartes bancaires de banques compatibles avec Apple Pay, les cartes de fidélités, cartes d'embarquement pour les transports... L'entreprise explique que grâce aux développeurs, les possibilités avec l'application Wallet sont nombreuses.

On retrouve aussi le petit discours habituel autour de la confidentialité et la vie privée :

Wallet tire pleinement parti de la confidentialité et de la sécurité intégrées à l'iPhone, qui est conçu pour protéger votre identité et garder ce qui vous appartient.

Comme pour la page Apple Pay, la page Wallet comporte des animations évolutives en fonction du défilement sur la page. Apple présente aussi plusieurs marques populaires qui utilisent Wallet pour être plus proches de leur clientèle et créer un lien unique, on retrouve la chaîne de restauration Dunkin', Sephora, ULTA Beauté, Delta...

Pour l'instant, c'est toujours silence radio concernant le site d'Apple en France, nous avons toujours l'ancienne version de la page Apple Pay et toujours aucune page dédiée à Wallet.