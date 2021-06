Les étudiants développeurs reçoivent des goodies de la WWDC 2021

Hier à 18:50

Julien Russo

Apple adore faire parler de ses événements quelques jours avant qu'ils commencent, pour cela il y a les réseaux sociaux, mais aussi quelque chose qui est devenu une tradition... Les goodies ! Avant chaque WWDC, Apple envoie des bonnets, des pin's, des tee-shirts avec le logo de la WWDC. Les premiers développeurs qui les reçoivent se font un plaisir de partager des photos sur Twitter et Instagram !

Voici les cadeaux de la WWDC 2021

La WWDC 2021 sera entièrement virtuelle cette année, mais ce n'est pas une raison pour ne pas remercier les développeurs qui seront très nombreux à suivre chaque instant de cet événement qui va durer plusieurs jours. À l'occasion de cette nouvelle conférence mondiale, Apple a envoyé des colis à de nombreux développeurs étudiants qui ont gagné le Swift Student Challenge 2021.



Dans le colis on retrouve des produits exclusifs : un sweat avec le chiffre 21 et une pomme sur le devant, un bonnet bleu avec l'inscription WWDC 2021 ou encore des pin's 21, le logo du Finder de macOS, un emoji, un lapin qui court, une bulle iMessage et un autre pin's WWDC.

Les photos ont été partagées par Chain React Games sur Twitter et il faut l'avouer qu'Apple a réussi son coup... Créer la surprise et faire monter l'impatience à l'approche de la WWDC 2021.

Pour rappel, l'Apple Event d'ouverture aura lieu le 7 juin à partir de 19h. L'événement se poursuivra jusqu'au 11 juin en ligne avec différentes formations et grand rendez-vous pour les développeurs.

Apple dévoilera le 7 juin au soir les nouveautés logicielles à venir pour la rentrée, on parle ici d'iOS 15, d'iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 et tvOS 15.

Des annonces matérielles pourraient aussi surprendre tout le monde, on pense aux Beats Studio Buds ou encore au MacBook Pro mini-LED.