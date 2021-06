L'abonnement Twitter Blue est officiel avec l'annulation de tweet

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Comme nous l'avions indiqué il y a quelques semaines, Twitter propose bel et bien un abonnement mensuel pour avoir des fonctionnalités premium. Nous avions même repéré Twitter Blue sur l'App Store il y a quelques jours.

Twitter Blue : une version payante

Twitter lance aujourd'hui officiellement son tout premier service d'abonnement, "Twitter Blue", initialement en Australie et au Canada. L'abonnement permet aux utilisateurs de Twitter d'accéder à des fonctionnalités premium, y compris des outils pour organiser les signets, lire les fils de discussion dans un format sans encombrement et profiter d'une fonction "Annuler le Tweet" - qui est la chose la plus demandée avec le bouton « Modifier ».

Après des mois de fuites, la plate-forme de réseautage social Twitter lance Twitter Blue. Par contre, le prix varie selon la région puisque "Blue" est lancé aujourd'hui au Canada (3,49 $/mois CAD) et en Australie (4,49 $/mois AUD). Il arrivera pour les utilisateurs de Twitter aux États-Unis plus tard dans l'année. Et certainement en France.



Les abonnés "Twitter Blue" peuvent également accéder à des options de personnalisation et de thème supplémentaires pour l'application Twitter sur iOS et Android. Cela inclut la possibilité de définir une icône d'application personnalisée et de modifier la couleur d'accent de l'interface utilisateur globale de Twitter. Les utilisateurs de Twitter Blue bénéficient également d'un accès prioritaire à l'assistance Twitter.



Twitter prévoit de déployer davantage de fonctionnalités sur "Twitter Blue" au fil du temps et a annoncé que des fonctionnalités supplémentaires pourraient accompagner le déploiement aux États-Unis.



Le lancement des fonctionnalités premium de Twitter Blue intervient alors que Twitter a promis aux investisseurs de doubler le chiffre d'affaires annuel total de l'entreprise d'ici deux ans.

Super Follow ?

Le réseau prévoit également de lancer une fonctionnalité "Super Follow" plus tard cette année qui permettra aux utilisateurs de donner de l'argent à leurs créateurs préférés sur la plate-forme.

Télécharger l'app gratuite Twitter