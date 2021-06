Apple annonce plusieurs améliorations sur la confidentialité des AirTags

Hier à 20:15 (Màj hier à 20:25)

Julien Russo

1



Quand Apple a commercialisé les AirTags, la firme a expliqué qu'un utilisateur iPhone recevrait une notification si un AirTag (qui n'est pas le sien) le suit pendant une longue période. Une technique pour éviter qu'une personne vous traque à votre insu en vous glissant un AirTag dans votre sac à main. Plusieurs médias et associations ont alors répliqué en expliquant "et si la personne qui se fait traquer à son insu n'est pas sous iOS ?". Jusqu'à aujourd'hui, Apple n'avait pas prévu cette hypothèse.

Apple va proposer une app sous Android

À partir d'aujourd'hui, Apple déploie une mise à jour pour l'ensemble des AirTags en circulation dans le monde. L'entreprise a corrigé une "faille" de confidentialité qui n'avait peut-être pas été anticipée au moment du développement du traqueur d'objet.

En effet, l'AirTag va désormais envoyer une notification aux utilisateurs sous Android qui sont suivis à leur insu. Pour obtenir cette alerte, il faudra télécharger une application développée par Apple qui sera prochainement disponible sur le Google Play Store.

Pour rassurer davantage les gens sur ses AirTags, Apple a déclaré qu'elle développait une application pour les appareils Android qui aidera les gens à "détecter" un appareil compatible AirTag ou Find My Network qui peut également être insoupçonné "voyager" avec eux. L'application sortira plus tard cette année.

Autre modification pour améliorer la confidentialité des AirTags, Apple a modifié la durée avant qu'un AirTag se mette à sonner quand il est séparé de son propriétaire trop longtemps.

Dès que votre AirTag perdra le signal avec votre iPhone, il déclenchera le mode perdu (comme ça l'est actuellement), mais émettra un son sur une fenêtre de 8 heures à 24 heures, ce qui est bien plus tôt qu'actuellement !



Le traqueur d'objet perd soudainement son intérêt pour dévoiler la position d'un vélo perdu, d'une voiture volée... Une situation bien regrettable, mais indispensable pour qu’Apple évite des procès d'utilisateurs mécontents qui auraient été traqués par un tiers.



À noter que la mise à jour de l’AirTag s'installe de la même façon qu'un nouveau firmware d'AirPods, elle se fait de façon automatique dès la prochaine connexion entre le traqueur et votre iPhone.



Source