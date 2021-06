Jony Ive aurait débauché quatre membres d'Apple pour LoveFrom

Corentin Ruffin

Son départ avait fait du bruit en 2019, et on comprend pourquoi : Jony Ive était la figure publique et l'homme derrière le design des produits d'Apple, entre autres. Ce dernier avait alors pris la décision de quitter le navire pour lancer sa propre entreprise de design indépendante appelée LoveFrom.

Un coup dur pour la Pomme, qui en plus, a dû faire face à plusieurs débauchages de la part de la firme de l'ex-cadre.

Jony Ive attire d’anciens collègues

Un nouveau rapport de The Information nous dévoile aujourd'hui que la nouvelle firme de Jony Ive, ancien cadre d'Apple, aurait attiré au moins quatre employés de la Pomme. On parle de Wan Is, Chris Wilson, Patch Kessler et Jeff Tiller qui étaient tous à l'époque dans l'équipe du responsable design.



Le rapport met en lumière certains de leurs travaux chez Apple :

Les deux concepteurs, par exemple, partagent le mérite d'un brevet pour l'icône de l'application Santé dans le système d'exploitation iOS d'Apple et faisaient également partie d'une équipe qui a conçu l'écran d'accueil de l'Apple Watch. Wan a contribué à l'interface de l'application Météo de l'iPhone et à la conception des boutons dans le centre de contrôle iOS, tandis que Wilson a contribué à la conception de l'icône iCloud et de plusieurs interfaces utilisateur pour le système d'exploitation de l'Apple Watch, selon les dépôts de brevets. Wilson a rejoint LoveFrom en juillet 2020, tandis que Wan a rejoint le groupe en mai 2021.

À l'annonce de la création de LoveFrom, il avait été déclaré qu'Apple serait alors l'un de ses clients.



