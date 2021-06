Super Slime Rush : le nouveau jeu d'adresse de Crescent Moon

Super Slime Rush est officiellement lancé sur iOS depuis ce matin ! Le jeu de plateforme funky de Crescent Moon Games vous proposer de faire rouler votre bille à travers un parcours d'obstacles dans un univers joyeusement neon.



Super Slime Rush : du style tout en low-poly

Cette explosion de couleurs rafraîchissante présente un style low-poly qui renforce les good vibes de ce jeu qui nous rappelle un certain Marble Madness. Dans Slime Rush, vous devrez terminer les niveaux aussi vite que possible tout en testant vos compétences et vos réflexes. Regardez la vidéo :

Pour relever chacun des défis imaginés par les développeurs, vous devez diriger une bille en la faisant rouler, sauter et même parfois rétrécir. Mais ce n'est pas tout, Super Slime Rush ajoute deux autres facteurs à prendre en compte : le slime qui vous pourchasse et le chrono. Vous devrez impérativement finir dans les temps impartis, tout en évitant les marteaux géants, les tapis roulants, les ressorts, les bandes transporteuses et les barres tournantes qui se dressent sur votre chemin. Pour les plus malins, vous trouverez même des bonus disséminés un peu partout.



En plus de récupérer autant d'objets de collection que possible à chaque course, vous pouvez également déverrouiller des skins pour personnaliser votre "personnage" à travers divers défis. Au fur et à mesure que vous terminez chaque niveau, vous pouvez voir votre temps total, les pièces collectées et le nombre total de morts afin que vous puissiez améliorer vos performances et améliorer votre jeu lors du prochain essai.



Il y a 21 niveaux à surmonter, ainsi que des zones spéciales et des emplacements cachés pour vous assurer d'atteindre 100% de complétion - le tout en rythme sur la mélodie énergique qui vous accompagne en arrière-plan. Un super jeu idéal sur iPhone et Android, et qui propose plusieurs configurations pour les commandes tactiles selon vos préférences. Idem pour de nombreux aspects du jeu que l'on peut modifier dans les réglages.

