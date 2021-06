Attention, TikTok peut utiliser vos données biométriques !

La politique de confidentialité récemment mise à jour de TikTok accorde à l'entreprise le droit de collecter des données biométriques auprès de ses utilisateurs, sans expliquer clairement la raison.



Les données biométriques en question seraient les empreintes faciales et vocales des utilisateurs, ce qui permettrait à l'entreprise de tenter d'identifier les utilisateurs qui téléchargent des vidéos sur TikTok.



TikTok use des pratiques parfois douteuses

Les détails de la collecte sont inclus dans la politique de confidentialité la plus récente de TikTok dans une nouvelle section intitulée "Informations sur l'image et l'audio" sous le titre "Informations que nous collectons automatiquement". TikTok a mis à jour la nouvelle politique ce mercredi.



Le texte poursuit en indiquant que la collecte de données est destinée aux "effets vidéo spéciaux, à la modération de contenu, à la classification démographique, aux recommandations de contenu et d'annonces et à d'autres opérations d'identification non personnelle".

Lorsque TechCrunch a contacté TikTok pour lui demander quels développements de produits nécessitaient la collecte de données biométriques, la société n'a pas fourni de réponse. Cependant, un représentant a déclaré que l'application demanderait le consentement avant de collecter les données sensibles.



Pourtant, la nouvelle politique semble contredire la déclaration du porte-parole.

Nous pouvons collecter des identifiants biométriques et des informations biométriques telles que définies par les lois américaines, telles que les empreintes faciales et vocales, à partir de votre contenu utilisateur. Si la loi l'exige, nous vous demanderons toutes les autorisations requises avant une telle collecte.

Cela signifie plutôt que l'entreprise pourrait ne demander le consentement que dans les endroits où il est exigé par la loi. Aux USA par exemple, seuls la Californie, l'Illinois, New York, le Texas et Washington exigent légalement le consentement avant de collecter des données biométriques.

Attention donc à vos données, un bien très précieux qui est malheureusement encore largement sous évalué par de nombreux utilisateurs. Rappelons également que TikTok n'en est pas à son coup d'essai puisqu'en 2020, il a été découvert que TikTok faisait partie de plusieurs applications populaires qui ont été prises en train de lire les données sur les presse-papiers des utilisateurs. Finalement, TikTok avait cessé de lire les presse-papiers lorsque iOS 14 a commencé à alerter les utilisateurs.



Après le bad buzz de WhatsApp qui voulait forcer ses clients à partager leurs données avec FaceBook, est-ce au tour de TikTok de perdre quelques millions d'utilisateurs pour ses pratiques douteuses ?

