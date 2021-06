L'Audio Spatial débarque dans les clips sur Apple Music

Il y a 6 heures (Màj il y a 5 heures)

Alexandre Godard

6



Apple Music est en train de faire sa petite révolution. Après avoir entendu l'arrivée de plusieurs grosses nouveautés, une petite dernière vient de se glisser dans sa besace. En effet, certains clips vidéo disponibles sur la plateforme seront compatibles avec l'Audio Spatial.

Apple Music : l'Audio Spatial est disponible sur les clips vidéo

Il y a eu énormément d'informations autour d'Apple Music ces dernières semaines avec l'arrivée notamment du Loseless Hi-Res qui devrait apporter une qualité de son supérieur à ce qui se fait actuellement pour le même prix.

L'autre nouveauté qu'Apple a officialisée, c'est l'implantation de l'Audio Spatial sur son service de musique. Une bonne nouvelle pour les possesseurs d'AirPods Pro et AirPods Max mais ce n'est pas fini.



Si vous êtes du genre à visionner des clips directement sur Apple Music plutôt que sur YouTube, sachez que l'Audio Spatial est également disponible. Si le clip est équipé du petit macaron "Dolby Atmos", vous pourrez profiter d'une expérience inédite avec un son 3D couplé aux images.



Voici la liste des produits Apple compatible avec le Dolby Atmos :

AirPods Pro

AirPods Max

Apple TV 4K

HomePod

Mac / iPhone & iPad récents (via les hauts-parleurs)

Pour faire un dernier récapitulatif, il suffit de cliquer sur le clip de votre choix, que celui-ci contienne la mention "Dolby Atmos" en dessous (comme celui de J Balvin), que vous soyez en possession de l'un de ses équipements et le tour est joué.

À noter également que pour le moment, la plupart des clips équipés de cette technologie sont assez rares et produits par les plus grandes stars de la planète. Dans les mois et années à venir, tout cela va se démocratiser et même les artistes les moins connus pourront le proposer.

Télécharger l'app gratuite Musique