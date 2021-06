Clap Hanz Golf se met à jour sur Apple Arcade

Avant qu'Apple Arcade ne sorte enfin de nouveaux jeux avec Legends of Kingdom Rush la semaine prochaine, certains jeux ont reçu une mise à jour en ce vendredi, après huit semaines de disette sur Apple Arcade. C'est le cas notamment Clap Hanz Golf, justement sorti il y a deux mois.



CLAP HANZ GOLF ajoute du contenu sur Apple Arcade

Clap Hanz Golf, qui est d'ailleurs le premier jeu de Clap Hanz hors de la plateforme PlayStation, reçoit donc une grosse mise à jour aujourd'hui, ajoutant le mode "World Tournament", de nouveaux personnages jouables, une extension pour les modes Mondial, Survie et Score, un nouveau caddie, des costumes, des couleurs, et même de nouvelles règles.



Cette mise à jour ajoute également la prise en charge native d'Apple M1, soit la puce qui équipe désormais les derniers Mac comme l'iMac 24 pouces, les MacBook Air et Pro 13 pouces, ainsi que le Mac mini 2020.

Pour ceux qui n'aurait jamais joué à Clap Hanz Golf, il est souvent considéré par les fans comme le meilleur de la catégorie, la simulation de golf. La première version pour les appareils Apple souffrait d'un problème de commandes erratiques, mais cette mise à jour semble tout corriger. Le reste n'a pas changé avec des graphismes photo-réalistes qui auraient pu être encore meilleurs sur les derniers iPhone et iPad et des personnages hauts en couleurs.



Mais ce n'est pas grave, l'essentiel réside dans ses nombreux modes de jeu et surtout son gameplay. Outre le fait qu'on peut changer de personnage à chaque trou et de club à chaque coup, le swing en 2 étapes fonctionne toujours aussi bien, même sur écran tactile. On tire vers le bas pour doser, puis on trouve l'angle pour frapper parfaitement la balle. Bien évidemment, il faudra prendre en compte le vent, les obstacles mais aussi les dénivelés des magnifiques parcours. Bref, du très bon qui a même convaincu certains joueurs de s'abonner à Apple Arcade à 4,99€ par mois. Oui, juste pour ce jeu.

Télécharger le jeu CLAP HANZ GOLF