iOS 14 est présent sur 90% des iPhone sortis entre aujourd'hui et il y a 4 ans

La mise à jour iOS 14 a probablement été celle qui a été la plus attractive depuis de nombreuses années. Plusieurs nouvelles fonctionnalités ont poussé une masse d'utilisateurs à migrer, on pense aux widgets, à la bibliothèque d'apps, à l'affichage des appels qui ne prennent plus tout l'écran, à l'image dans l'image... Visiblement, les arguments ont été persuasifs puisqu'aujourd'hui iOS 14 est installé sur énormément d'iPhone en circulation !

Le succès d’iOS 14

Apple a partagé sur son site réservé aux développeurs les statistiques d'installation d'iOS 14 comparé à iOS 13 et les versions inférieures. Après neuf mois de disponibilité d'iOS 14, Apple assure que 90% des iPhone commercialisés ses quatre dernières années (en comptant les iPhone 12) ont iOS 14.0 ou supérieur d'installé. Une victoire pour l'entreprise qui a mis le paquet pour vous convaincre de mettre à jour votre iPhone, notamment récemment avec la confidentialité.

Cependant, si ce chiffre est impressionnant, Apple fait remarquer que 8% des utilisateurs dans le monde n'ont pas encore installé iOS 14, peut-être par peur d'instabilité ou de perte d'autonomie, les raisons sont diverses et variées. L'entreprise fait remarquer aussi que seulement 2% sont toujours sur une version inférieure à iOS 13.

Quand on regarde d'une façon plus large que les iPhone commercialisés ces quatre dernières années, la statistique est plus faible, mais reste toujours élevée.

Apple affirme que 85% des iPhone éligibles à iOS 14 ont installé la mise à jour depuis septembre 2020, là encore la performance est remarquable !

8% sont toujours sous iOS 13 et 7% sont sous une version inférieure. Apparemment, il y en a qui n'aiment pas le changement... ou bien sont-ils bloqués par des appareils trop anciens.

Les chiffres d'iPadOS 14

Apple a aussi partagé les taux d'adoptions d'iPadOS 14, la firme a évalué les chiffres sur les modèles d'iPad commercialisés sur les quatre dernières années.

Le pourcentage de migration vers iPadOS 14 est encore plus important, on constate que 91% ont craqué et ont abandonné iOS 13 pour profiter des widgets et des autres nouveautés fantastiques de la dernière version.

8% n'ont pas osé installer iPadOS 14 et 1% sont sur une version inférieure à iPadOS 13 !



Comme pour iOS 14, Apple a aussi inclus la vue plus large. On constate que pour les iPad mis en vente il y a plus de 4 ans, 79% des utilisateurs ont installé iPadOS 14.

9% sont toujours sur iPadOS 13 et 12% sont sur une version encore plus ancienne !

Le fait qu'Apple dévoile ces chiffres maintenant n'est pas le fait du hasard, lundi prochain aura lieu la WWDC 2021, le grand rendez-vous des développeurs. Ces statistiques leur permettent d'avoir une visibilité sur le taux d'utilisation des OS et d'optimiser leurs apps en fonction.



