iPadOS 15 va améliorer le multitâche sur iPad

Il y a 2 jours à 17:52 (Màj hier à 08:11)

Medhi Naitmazi

3



iPadOS 15 qui sera annoncé lundi soir par Tim Cook et ses équipes devrait apporter des améliorations dans la façon dont les utilisateurs gèrent plusieurs applications ouvertes à la fois, selon Mark Gurman de Bloomberg. Et des modifications pour les notifications sont encore mentionnées pour iOS 15.

iPadOS 15 mieux armer pour le travail sur iPad

Dans un rapport sur les annonces probables d'Apple lors de sa conférence mondiale des développeurs du 7 juin, Gurman réitère ses précédents propos tout en fournissant quelques nouvelles informations supplémentaires. Après avoir déclaré qu'iPadOS 15 permettra aux utilisateurs de placer des widgets n'importe où sur l'écran d'accueil, le journaliste américain s'est étendu sur les améliorations du multitâche.

Pour l'iPad, Apple prévoit de réorganiser l'écran d'accueil et de prendre en charge le placement de "widgets" - des extraits d'informations dynamiques comme le calendrier, la météo et la bourse - n'importe où sur l'écran. Il s'agit d'une fonctionnalité couramment demandée qui alignera le ‌iPad‌ sur les rivaux d'Android. La société prévoit également un système multitâche amélioré pour faciliter l'utilisation de plusieurs applications en même temps.

On imagine que les limitations qu'on a encore constatées sur le nouvel iPad Pro 2021 avec iPadOS 14 seront levées, avec un iPadOS 15 plus souple et plus proche de macOS. Une porte ouverte pour Xcode sur iPad ?



De plus, Gurman dit qu'en plus des changements majeurs apportés à iMessage et d'une nouvelle façon pour les utilisateurs de définir leur statut sur leur appareil, ‌iOS 15‌ inclura également une bannière de notification entrante repensée.

Concernant les mises à jour logicielles à venir de l'iPhone et du ‌iPad‌, les utilisateurs pourront désormais définir un statut - par exemple si vous conduisez, dormez, travaillez ou ne voulez pas être dérangé - et que cela dicte la manière dont les notifications entrantes sont traitées. La mise à jour inclura également un focus particulier sur la réponse automatique aux messages et un nouveau design pour les bannières de notification entrantes en haut de l'écran.

Gurman note également qu'Apple a travaillé sur un écran de verrouillage repensé pour iPad et ‌iPhone‌, mais dit que certains de ces changements ont été repoussés jusqu'à iOS 16, l'année prochaine.

Apple a également travaillé sur un écran de verrouillage remanié pour iPhone‌ et ‌iPad‌, bien que certains de ces changements aient été repoussés à une version future et n'apparaîtront pas cette année.

Une conférence chiche en nouveauté ?

Quant à macOS 12, tvOS 15 et watchOS 8, Gurman dit s'attendre à des mises à jour mineures. watchOS 8 inclura des fonctionnalités améliorées de suivi de la santé et des améliorations d'interface. L'essentiel devrait donc être réservé aux travailleurs sur iPad. Espérons que les nouveaux MacBook Pro 2021 soient là pour relever le niveau...



La WWDC 21 débutera officiellement le lundi 7 juin à 19 heures, heure de Paris. Le keynote sera retranscrit en direct et en français sur iPhoneSoft.