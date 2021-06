Roddy Ricch a les Beats Studio Buds dans son clip "Late At Night"

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Medhi Naitmazi

1



Nous savons désormais qu'Apple travaille sur de nouveaux écouteurs véritablement sans fil appelés "Beats Studio Buds". Bien que le produit n'ait pas encore été officiellement annoncé, il semble que certaines célébrités l'aient déjà, comme LeBron James. Cette fois, les Beats Studio Buds ont fait une apparition dans le nouveau clip de Roddy Ricch.

De nouveaux écouteurs Beats arrivent

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le nouveau clip pour la chanson "Late At Night" de Roddy Ricch permet d'avoir un aperçu des futurs Beats Studio Buds. On voit l'étui de chargement posé sur la table de mixage, puis le chanteur qui place les écouteurs dans ses oreilles.

Les images ne laissent aucun doute sur le fait qu'il s'agit des nouveaux écouteurs Beats, car ils semblent identiques aux fuites du mois dernier grâce à tvOS 14.6. Plus récemment, LeBron James a publié de nouvelles photos sur son profil Instagram portant les Beats Studio Buds, mais il était difficile de voir les écouteurs en détail en raison de la distance à laquelle les photos ont été prises.



Pour mémoire, les Beats Studio Buds auront un étui de chargement intelligent tout comme les AirPod, ainsi que des fonctionnalités telles que "Dis Siri", le couplage automatique avec les appareils Apple et la suppression active du bruit. Le détail des prix et la date de sortie officielle sont encore inconnus, mais on peut parier sur trois coloris et un tarif équivalent aux AirPods Pro, soit 279€. Et avec le lancement d'Apple Music Lossles dans les prochains jours, il est possible que tout s'enchaîne très vite lors de la WWDC 21.



Bien que les nouveaux écouteurs Beats ne soient pas encore commercialisés, vous pouvez en avoir un aperçu à partir de 29 secondes dans la vidéo ci-dessous :