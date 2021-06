Le lancement de Spatial Audio sur Apple Music prévu demain !

Hier à 13:50 (Màj hier à 20:31)

Medhi Naitmazi

3



Dans une vidéo publiée sur Apple Music, Apple tease un "événement spécial" qui aura lieu le 7 juin à 12h PT, soit 21h heure de Paris et donc deux heures après le début du keynote de la WWDC 21. Encore non annoncé au programme de la WWDC, cet événement est lié à "Spatial Audio" pour ‌Apple Music‌. La firme l'avait annoncé pour juin lors du communiqué initial le 17 mai dernier.

Inception : un keynote dans un keynote

Apple a en effet annoncé que Spatial Audio, optimisé par Dolby Atmos, sera disponible pour tous les abonnés ‌Apple Music‌ en juin, en plus d'une qualité sans perte pour le service de streaming appelé Lossless. La société a fait la promotion des nouvelles fonctionnalités sur les réseaux sociaux et dans l'application ‌Apple Music‌; cependant, la mention d'un événement spécial est toute nouvelle.

La fonction Spatial Audio sera prise en charge sur tous les écouteurs AirPods et Beats dotés d'une puce H1 ou W1, ainsi que sur les haut-parleurs intégrés dans les dernières versions d'iPhone, iPad et Mac. Sans oublier les enceintes compatibles en AirPlay.



Apple a également promis que le catalogue complet Apple Music de plus de 75 millions de chansons sera disponible en version sans perte. Le niveau Lossless d'Apple Music commence à la qualité CD, qui est de 16 bits à 44,1 kHz, et va jusqu'à 24 bits à 48 kHz et est lisible en natif sur les appareils Apple. Apple Music proposera également Hi-Resolution Lossless jusqu'à 24 bits à 192 kHz, ce qui nécessite un DAC externe.



Apple Music Lossless et Spatial Audio ne coûteront rien de plus aux abonnés Apple Music.

Rendez-vous demain 7 juin à 19h00 en France, Belgique, Suisse et autre pour suivre les annonces d'Apple autour d'iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15, watchOS 8, macOS 12, des MacBook Pro 14 et 16 pouces 2021 et donc à 21 heures pour découvrir les derniers détails sur Apple Music Lossless et Dolby Atmos.