Comment installer la bêta 1 pour iOS 15 et iPadOS 15

Hier à 21:15 (Màj hier à 23:27)

Julien Russo

18



C'est bon, nous savons tout sur les futures mises à jour qui débarqueront à la rentrée. Maintenant que tout a été dévoilé, Apple peut enfin lancer le programme de bêta d'iOS 15 et d'iPadOS 15, c'est justement ce que vient de faire la firme de Cupertino. Sans surprise, la première bêta des deux nouveaux OS est exclusivement réservée aux développeurs !

Développeurs ?

À vos téléchargements pour iOS 15 !

Ça a été une soirée de folie, Apple a présenté ce soir toutes les nouveautés autour d'iOS 15 et d'iPadOS 15, nous avons constaté une masse de nouveautés et des améliorations qui étaient très attendues.

Comme à son habitude, avant le lancement officiel, Apple va proposer aux développeurs et testeurs publics un grand programme de bêta qui commence aujourd'hui et qui va durer tout l'été !



Dès maintenant, les développeurs peuvent installer la première bêta (build 19A5261w) d'iOS 15 et d'iPadOS 15 sur leur iPhone et iPad éligibles. Le travail va être très important pour les débuts puisqu'on imagine que les bugs, ralentissements et instabilités seront nombreux. C'est en partie pour cette raison qu'Apple préfère que ça soit les développeurs qui puissent télécharger la bêta 1 en priorité.

Comment installer iOS 15

Le téléchargement de la nouvelle bêta n'a pas changé. Les développeurs peuvent se rendre dans leur iPhone et iPad à l'application Réglages puis "Général" et "Mise à jour logicielle".

Pour cela, il faut avoir le profil bêta installé, ou aller le récupérer sur l'Apple Developer Center. Ensuite, il faut "valider" le profil dans "Réglages" > "Général" > "Profil".



La mise à disposition de la bêta d'iOS 15 et d'iPadOS 15 aux testeurs publics n'est pas prévue pour tout de suite. La firme de Cupertino préfère s'assurer que la stabilité est bien présente pour éviter que des utilisateurs soient embêtés sur l'utilisation de leur iPhone et/ou iPad au quotidien ! Tim a promis l’accès public dans un mois.



Les mises à jour tvOS 15 bêta 1, macOS 12 bêta 1 et watchOS 8 bêta 1 sont aussi disponibles pour les développeurs.