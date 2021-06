Apple présente iOS 15 / iPadOS 15 : nouveautés et compatibilité

Hier à 20:13 (Màj hier à 22:16)

Julien Russo

Nous y sommes ! Après une semaine rythmée à coups de probables nouveautés dans iOS 15 et iPadOS 15, nous avons désormais tous les détails officiels. Pour cette nouvelle mise à jour majeure, Apple propose plusieurs améliorations et changements. On s’attendait à certaines nouveautés, mais d’autres nous ont aussi surpris. Découvrez toutes les annonces autour d’iOS 15 et d’iPadOS 15. Sortie prévue pour le mois de septembre 2021 pour les appareils compatibles avec iOS 14. Oui, Apple n'a rien changé.

Voici iOS 15 pour iPhone

Comme chaque année, Apple a présenté le futur d'iOS qui sera disponible pour tous les utilisateurs d'iPhone et d'iPod Touch dès la rentrée. Voici toutes les nouveautés qui ont été annoncées, rien de vraiment révolutionnaire, mais on retrouve dans le lot des changements qui étaient parfois très attendus par la communauté Apple. Et si vous voulez tout le détail, nous avons répertorié 250 nouveautés pour iOS 15 !



FaceTime

Apple a commencé la présentation par FaceTime. L'entreprise a expliqué qu'une toute nouvelle version du service de communication vidéo va voir le jour.

Craig a annoncé l'arrivée de l'Audio Spatial pour toutes les conversations FaceTime avec toujours le chiffrement de bout en bout.

Apple va également appliquer avec FaceTime une isolation de la voix s'il y a un environnement bruyant autour de l'utilisateur, une nouveauté indispensable en période de télétravail avec les enfants à proximité !

FaceTime embarque aussi la possibilité de créer des liens pour les envoyer vers d'autres personnes afin qu'ils rejoignent d'un clic la conversation. Une nouveauté piquée à Zoom !

Autre nouveauté, FaceTime s'ouvre au web, plus besoin d'avoir forcément un iPhone ou un iPad sous la main, d'une simple page internet, vous allez pouvoir rejoindre une conversation FaceTime.

Les conversations FaceTime vont aussi se mettre sous forme de grille avec une mise en avant pour la personne qui parle. Une solution simple et efficace pour les conversations FaceTime en groupe !

Avec le FaceTime 2.0 il sera aussi possible de flouter le fond afin de laisser que la personne qui parle de bien visible, un gain en confidentialité et vie privée.

Toujours dans la catégorie FaceTime, Apple a présenté SharePlay, une fonctionnalité qui permet de partager du contenu multimédia (autrement dit votre écran) avec une personne ou un groupe de discussion !

SharePlay est compatible avec Apple Music ou encore avec Apple TV+.

À noter que cette fonctionnalité sera présente sur tous les services Apple, mais aussi avec les services tiers grâce à une API qui sera disponible pour les développeurs qui le souhaitent.

Les nouveautés iMessage

L'une des principales nouveautés d'iMessage avec iOS 15 va être la possibilité de regrouper toutes les photos en une seule fois afin de les envoyer dans la même conversation. L'expérience est identique à la méthode de sélection de WhatsApp !

Pour les utilisateurs américains, Apple proposera de retrouver les articles envoyés dans l'application iMessage. Une facilité pour retrouver les articles qu'on a partagés avec ses proches !

À noter que la fonctionnalité qui s'appellera "Shared with you" marchera aussi avec Apple Podcasts, Apple TV, Safari et Photos.

Les notifications

Avec iOS 15, Apple a procédé à quelques modifications pour les notifications. La firme de Cupertino souhaite que les notifications qui sont trop nombreuses ne soient plus pénibles à lire. Avec iOS 15, les notifications ont été revues avec un nouveau design "résumé".

Chaque matin, iOS 15 vous proposera un résumé de vos dernières notifications, comme une news que vous lisez sur Apple News ! Selon Craig qui présentait la nouveauté, c'était une nécessité quand il y a plus d'une dizaine de notifications.

Apple explique que quand il n'y aura pas beaucoup d'applications, les plus importantes seront affichées en haut et les moins importantes en bas.

Le mode ne pas déranger est amélioré

Fréquemment utilisé la nuit ou pendant que l’on conduit, le mode ne pas déranger s'est intégré à la perfection dans notre quotidien. Avec iOS 15, Apple l'a largement amélioré !

Désormais, quand quelqu'un vous enverra un iMessage et que le mode est activé, celui-ci aura une petite note qui lui dira que vous ne souhaitez pas être dérangé.

Un mode focus pour les notifications

Dans iOS 15, vous allez trouver une dose d'intelligence artificielle, Apple a entrainé son nouvel OS pour réduire les notifications quand vous êtes en famille ou au travail. Le but avec cette nouveauté, c'est que l'IA trie les notifications en fonction de celles qui ont le plus de chance de vous intéresser, pour cela votre comportement avec les notifications que vous avez tendance à cliquer et les autres non sera observé.

Inconsciemment, vous entrainerez une IA sur vos préférences.



À noter que le mode focus se connectera dans l'ensemble de l'écosystème Apple, c'est-à-dire que l'IA sera la même sur votre iPhone comme votre Mac. Une extension de "ne pas déranger".

Live Text

C'est l'une des nouveautés les plus sympathiques d'iOS 15, avec l'application Appareil Photo, vous allez pouvoir capturer du texte, au même titre qu'un QR Code, dès que l'application va détecter une feuille blanche avec des phrases écrites dessus, elle va automatiquement prendre toutes les données écrites et les isoler de l'environnement autour.

Le résultat est vraiment bluffant. Craig a fait une démonstration pendant la WWDC 2021 et effectivement le rendu est impressionnant. Une fois que le texte est capturé, vous avez la possibilité de faire un copier-coller, de le traduire ou encore de le partager. C'est du GÉNIE !

À noter que Live Text fonctionne aussi si la photo a déjà été prise.

Bonne nouvelle, cette nouvelle fonctionnalité prendra en charge le français dès le lancement d'iOS 15, pas besoin d'attendre les prochaines mises à jour.

Spotlight s'améliore pour vos photos

Apple a largement amélioré Spotlight concernant les photos qui sont dans l'application Photos.

Désormais, il va devenir possible de chercher une ou plusieurs photos directement dans le Spotlight, la recherche pourra se faire via une date, un lieu ou des sujets !

Une fonctionnalité qui est annoncée comme très poussée et précise !

À voir une fois que la version définitive sera disponible...

La possibilité de changer certaines photos/vidéos de vos souvenirs

Avec iOS 14, vous avez peut-être déjà reçu une notification de l'app Photos vous informant qu'un nouveau souvenir est disponible. Il s'agit d'une vidéo fabriquée par l'iPhone avec plusieurs photos ou vidéos que vous avez prises.

Parfois, il y avait des petits ratés, des photos qui n'avaient rien à voir avec le sujet du souvenir !

Avec iOS 15, il sera possible d'éditer les souvenirs et de les perfectionner là où l'iPhone a échoué.

L'interface sélectionnée par Apple pour l'édition ressemble fortement à celle d'une story Snapchat ou Instagram.

Il sera possible d'ajouter des musiques à vos souvenirs, vous devrez piocher directement dans le grand catalogue d'Apple Music, un historique de vos précédentes écoutes sera proposé.

Wallet

Apple apporte quelques modifications pour Wallet. Il va désormais être possible de stocker des clés de voiture qui gère la puce U1 (notamment pris en charge par BMW). Cette nouveauté devrait arriver quelques semaines/mois après la sortie d'iOS 15, il reste encore quelques détails à peaufiner.

Apple promet aussi qu'avec iOS 15, vous pourrez stocker des clés pour les chambres d'hôtel avec des milliers de chaînes d'hôtels éligibles. On pourra aussi stocker les clés de serrures connectées !

Apple Wallet pourra aussi stocker des papiers d'identité (mais uniquement aux États-Unis), cette possibilité sera surement disponible en Europe dans les années qui suivront.

Widgets

L'iPhone va bénéficier de nouveaux widgets comme Messages, Localiser, Game Center, App Store, etc.

L'application Météo apporte du neuf

Vous attendiez de la nouveauté pour l'app Météo ? Vous allez être servi avec iOS 15 !

Apple promet des animations plus visibles pour la nouvelle version de l'application de météo, vous allez voir de nouveaux graphiques, mais aussi de nouvelles informations comme le sens ou encore la vitesse du vent.

Apple Plans

L'application Apple Plans a encore beaucoup de travail pour arriver au niveau de Google Maps, malgré tout Apple ne baisse pas les bras et va sortir quelques améliorations avec iOS 15.

L'Espagne et le Portugal vont avoir le droit à la nouvelle carte, avec les détails plus précis et les informations plus nombreuses.

L'Italie et l'Australie seront les suivants en début d'année 2022 !

Pas d'informations pour la France.

Apple va aussi considérablement augmenter la précision des vues 3D, elle va désormais être colorée, avec des formes plus précises et plus belles, mais aussi avec un mode nuit et un mode jour.

Regardez ci-dessous le rendu, c'est magnifique !

En mode navigation, Apple a apporté une amélioration incroyable pour les routes et autoroutes, désormais vous aurez plus d'informations sur le nombre de voies et une vue 3D hyper réaliste !

Un trait bleu viendra tracer toute la longue de la voie pour vous montrer laquelle est la bonne.



Les itinéraires ont fortement été améliorés que ça soit sur l'iPhone ou l'Apple Watch !

Pour ceux qui prennent les transports en commun, il va devenir possible d'enregistrer vos stations préférées pour éviter de devoir les saisir à chaque fois.

Pour les personnes qui se déplacent à pied ou en vélo, Apple va apporter une vue 3D en reprenant votre environnement grâce à l'appareil photo. Une fonctionnalité qui existe déjà sur Google Maps, mais qui faut avouer à son charme sur Apple Plans.



ATTENTION : cette fonctionnalité sera disponible pour l'instant qu'à Londres, Los Angeles, New York, Philadelphia, San Diego, San Francisco Bay Area et Washington DC.

Les AirPods Pro et AirPods Max sont dans Localiser

Comme pour les AirTags, une fois que vous aurez activé le mode perdu (manuellement pour les AirPods) sur vos AirPods Pro ou AirPods Max, les accessoires vont envoyer un signal Bluetooth en continu pour tous les produits Apple autour dans leur environnement.

Dès qu'une localisation sera transmise, les utilisateurs recevront une notification ! D'autres nouveautés AirPods ont été présentées.

Voici iPadOS 15 pour iPad

La précédente version d'iPadOS avait été un vent de fraicheur pour l'ensemble des utilisateurs d'iPad éligibles. Avec iPadOS 15 vous allez vivre une toute nouvelle expérience avec des fonctionnalités encore plus poussées et beaucoup de choses qui ont changé.

Les widgets s'agrandissent

Avec iPadOS 15, les widgets vont proposer une liberté supplémentaire, il va devenir possible de les placer exactement à l'endroit où vous souhaitez, la taille va également être plus grande, ce qui va être parfait pour les tablettes au très grand format !

La bibliothèque d'apps sera disponible

Apple a présenté avec iOS 14 une bibliothèque d'apps, cela permet de voir ses applications téléchargées par thématique, un atout majeur pour ceux qui ont une tonne d'applications sur leur écran d'accueil.

Désormais, il va devenir possible sur iPadOS 15 d'accéder à la bibliothèque des apps, mais aussi de masquer une app.

Le multitâche s'améliore

Les rumeurs en avaient parlé avant la WWDC 2021, c'est désormais officiel, Apple va apporter une grosse amélioration à notre façon d'interagir avec le multitâche.

Celui-ci va avoir une nouvelle interface. Apple facilite aussi le geste pour diviser l'écran en deux (appelé mode SplitView).

Lorsque le mode SplitView est activé, vous pouvez facilement ouvrir une autre app grâce à une petite sélection en bas de l'écran (voir capture d'écran).

L'app Notes s'améliore

Beaucoup de changement débarque dans l'application Notes sur iPadOS 15, comme sur Twitter, vous allez pouvoir ajouter des @pseudo, mais aussi des tags pour faciliter la recherche d'une note que vous avez peut-être crée il y a très longtemps.

L'app Traduire débarque sur iPadOS 15

L'application Traduire va enfin être disponible sur iPad, vous aurez deux choix pour écrire dans l'app, soit avec le clavier en tactile, soit avec l'Apple Pencil. Chose complètement hallucinante, l'application est autonome concernant la détection de la traduction, dès que vous ouvrez l'application, si vous parlez elle va immédiatement se mettre à traduire ce que vous dites.

La détection automatique des paroles reconnaitra la langue !

Pas de choix au préalable à faire. Une nouveauté fort appréciable qui va faciliter la vie et qui sera un gain de temps.

À noter qu'en plus de l'app, la traduction va automatiquement débarquer dans Mail, vous pourrez faire une traduction depuis l'app. D'autres apps d'Apple sont aussi pris en charge.

Swift Playgrounds dans l'iPad

Développer une application pour iPad sur un iPad ?

Non, vous ne rêvez pas, si vous êtes développeur, vous pourrez développer votre application sur votre iPhone ou votre iPad, directement dans l'app Swift Playgrounds.

La compatibilité avec iOS 15

Évidemment, les iPhone 13 seront directement livrés avec iOS 15, du coup la question ne se pose pas pour ces futurs modèles. Mais pour les autres, il va y avoir des personnes mécontentes. Apple a revu légèrement sa liste d'appareils.

Les iPhone compatibles avec iOS 15

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE 2020

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

Les iPad compatibles avec iPadOS 15

iPad Pro 12.9 pouces 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021

iPad Pro 10.5 pouces

iPad Pro 9.7 pouces

iPad Pro 11 pouces 2018, 2020 et 2021

iPad Air 3

iPad Air 4

iPad 5

iPad 6

iPad 7

iPad 8

iPad Mini 5

Les iPod compatibles avec iOS 15

iPod touch 7 (2019)

Comment installer iOS 15 et iPadOS 15

Pour installer iOS 15 et iPadOS 15, il faudra soit être développeur, soit attendre septembre avec le lancement des iPhone 13. Mais pour les plus impatients, il y aura bientôt la bêta publique qui va permettre de mettre la main dessus d'ici un mois environ. Nous allons publier un article sur les nouveautés cachées d'iOS 15 et aussi pour expliquer comment installer le firmware facilement.



A noter enfin qu'Apple permet enfin de choisir entre mettre à jour vers iOS 15 ou rester sur iOS 14.