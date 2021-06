Apple présente watchOS 8 : nouveautés et compatibilité

Hier à 20:18 (Màj hier à 21:10)

Guillaume Gabriel

Réagir



Apple vient de lancer sa WWDC 2021, la conférence à destination des développeurs qui découvrent les nombreuses nouveautés à venir sur watchOS 8 mais aussi iOS 15, iPadOS 15 ou encore macOS 12.



Cette édition était encore entièrement en ligne à cause de la perturbation provoquée par le coronavirus...



Dans cet article, nous allons lister les nouveautés autour de watchOS 8, la nouvelle version du système d'exploitation pour la montre connectée à la Pomme. Et justement, les mêmes tocantes que pour watchOS 7 y auront droit en septembre.

watch0S 8 : quelles sont les nouveautés ?

L'année dernière, au passage à watchOS 7, l'annonce la plus importante était probablement le suivi du sommeil. Cette année, la Pomme a débuté ses annonces par la mise en avant de l'application Respirer, qui permet de se relaxer en synchronisant ses respirations avec les instructions de la montre. Pour aller encore plus loin, Apple proposera désormais une nouvelle animation, mais également des citations ayant pour objectif de réduire le stress.



L'app Activité, elle, n'est pas en reste, puisqu'elle accueille désormais deux nouveaux exercices tirés d'Apple Fitness+ : le taï-chi et les Pilates. En parlant d'Apple Fitness+, dont la date d'arrivée en France n'est toujours pas connue, on retrouvera une mise en avant d'artistes pour accompagner votre sport avec de la musique.



watchOS 8 améliore le très populaire cadran Photo avec un nouveau mode Portrait, ajoutant de nouvelles options pour l'heure. L'application Photos a le droit aussi à un lifting, avec l'affichage des mêmes souvenirs que sur iOS et la possibilité de les partager rapidement via Mail ou Messages.



L'envoi de messages s'améliore aussi : il sera possible d'ajouter des GIFs, des émotionnes, mais également de dicter tout en utilisant la fonctionnalité Scribble.



Toutes les nouveautés sont sur Apple.

WatchOS 8 : les Apple Watch compatibles

Quant à la compatibilité watchOS 8, le nouveau firmware nécessite iOS 15 ou version ultérieure et l'un des modèles d'Apple Watch suivants :