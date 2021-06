Apple publie la mise à jour 3E756 pour l'AirPods Max

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Réagir



Les chanceux propriétaires de l'AirPods Max viennent de recevoir une mise à jour visant à améliorer les performances et la stabilité du casque haut de gamme. Apple vient de commencer le déploiement de la mise à jour qui va s'installer automatiquement sur votre AirPods Max, on vous explique tout !

L'AirPods Max se met à jour

Comme le reste des produits Apple, les accessoires reçoivent régulièrement des mises à jour logicielles ayant pour objectif de maintenir une bonne qualité et une performance optimale lors de l'utilisation.

Ce soir, Apple a publié la version 3E756 pour l'AirPods Max, cette nouvelle mise à jour répond aux inquiétudes autour de l'autonomie du casque. En effet, de nombreux possesseurs de l'AirPods Max assuraient sur les forums d'entraides qu'il y avait une certaine différence entre l'autonomie réelle et celle qui est annoncée par Apple sur ses campagnes marketing.



Sur ce sujet, Apple n'a jamais exprimé la moindre contradiction, la firme a plutôt demandé à ses développeurs de proposer le plus rapidement possible une mise à jour qui viendrait corriger le problème d'autonomie.

Autre nouveauté importante qu'apporte cette mise à jour, c'est la modification du temps que prend l'AirPods Max à entrer en "mode ultra-faible consommation" quand il est dans le Smart Case. Désormais, votre casque prendra plus de temps pour accéder à ce mode automatiquement !

Comment faire la mise à jour ?

Comme pour les AirPods 2 ou AirPods Pro, la mise à jour s'installe automatiquement dès la prochaine connexion de l'AirPods Max à votre iPhone. Le smartphone est déjà briefé pour télécharger la nouvelle version puis la transférer vers l'AirPods Max.



Aucune notification ou même message ne s'affichera vous indiquant que votre AirPods Max est bien à jour.

Si vous souhaitez vérifier, il faudra le faire par vous-même.

Pour cela, c'est simple : allez dans Réglages de votre iPhone -> Accédez à Bluetooth -> Trouvez dans la liste votre AirPods Max -> Appuyez sur le "i" d’information au bout de la ligne -> Regardez la version logicielle.



Si votre AirPods Max possède bien la version 3E756, cela signifie que la mise à jour s'est installée avec succès. Si vous avez un numéro différent, cela veut dire que vous avez toujours l'ancienne version, si c'est le cas il faut vérifier à nouveau lors de la prochaine connexion de votre AirPods Max à votre iPhone.