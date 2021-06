Les Beats Studio Buds en détail dans la base réglementaire taïwanaise

Medhi Naitmazi

Les Beats Studio Buds continuent de se montrer officieusement avant leur sortie, avec de nouvelles images et de nouveaux détails trouvés dans une base de données de la NCC (National Communications Commission) de Taïwan.

Les Beats Studio Buds sont numérotés A2512

Nous avons déjà vu plusieurs photos des Beats Studio Buds qui présentent une conception intra-auriculaire sans fil, ce qui les distingue des précédents écouteurs Beats et même de ses cousins, les AirPods. Les photos trouvées par MacRumors dans la base de données taïwanaise nous donnent un aperçu de la taille des écouteurs.



Les Beats Studio Buds s'adaptent à l'oreille grâce à des embouts en silicone, et il y aura probablement plusieurs options de tailles disponibles pour assurer un ajustement parfait. Les composants sont situés dans la partie la plus grosse avec un logo Beats apposé.

Les nouveaux Beats seront livrés avec un étui de charge de forme ovale en matière plastique assortie selon la couleur choisie. Les photos présentent toutes des Beats Studio Buds noirs et un boîtier noir, mais des versions blanches et rouges seront également disponibles.

Les Beats Studio Buds utilisent un câble USB-C pour le chargement, selon la base de données, ce qui signifie qu'il y a un port USB-C sur le boîtier plutôt qu'un port Lightning. Jusqu'à présent, les ‌AirPods‌ et les anciens écouteurs Beats comme le Powerbeats Pro sont rechargés via Lightning, ce qui pourrait signaler un nouveau passage à l'USB-C.

La conception des Beats Studio Buds a suscité de l'intérêt car elle semble similaire à celle supposée des AirPods Pro 2, qui sont attendues plus tard cette année, ou début 2022. On dit que les AirPods Pro‌ de nouvelle génération ont un design compact et arrondi qui est également sans tige, comme les nouveaux Beats.



On ne sait pas encore quand les Beats Studio Buds pourraient être lancés, mais ils ont déjà été repérés dans la nature aux oreilles de divers VIP comme LeBron James ou Roddy, ainsi que dans la base réglementaire américaine, la FCC. Et avec le lancement d'Apple Music Lossless et Spatial Audio, ce serait le timing parfait.