iOS 14.6 : AirPlay permet de lire des chansons Apple Music Lossless sur le HomePod

Hier à 22:51 (Màj hier à 22:52)

Corentin Ruffin

Récemment, Apple a fait la présentation de Apple Music Lossless, permettant aux abonnés de profiter des morceaux de musique avec une qualité audio sans perte. Jusqu'à présent, tous les appareils n'étaient pas encore compatibles avec la nouvelle norme, dont notamment les HomePod et les HomePod Mini.



La Pomme a déclaré qu'une future mise à jour logicielle permettra la prise en charge entre les haut-parleurs et Lossless. En attendant, malgré tout, il est possible d'utiliser AirPlay et son iPhone pour envoyer l'excellente qualité de son vers le HomePod.

AirPlay permet de diffuser des morceaux Lossless sur le HomePod

Les utilisateurs exécutant iOS 14.6 qui ont activé Lossless peuvent AirPlay cette qualité audio de l'iPhone au HomePod. Voici les étapes :

Assurez-vous que la chanson/l'album est disponible dans Lossless et qu'il est téléchargé dans la bonne version ;

Cliquez sur le bouton AirPlay sur l'iPhone, puis sélectionnez votre HomePod ;

L'icône doit apparaître sous la forme « iPhone -> HomePod ; » si c'est ainsi, vous verrez une petite icône "Lossless" au-dessus du bouton Lecture/Pause.

S'il n'apparaît que "HomePod" dans AirPlay, il ne diffusera pas en qualité audio Lossless.

À noter que si vous utilisez iOS 15, il y a une nouvelle section Apple Music qui permet aux utilisateurs de basculer sur « Lossless Audio ».



