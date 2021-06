iPadOS 15 peut être contrôlé par une manette de jeu !

Alban Martin

Les joueurs sur iPad étaient ravis en 2019 quand Apple a ajouté le supports des manettes PS4 et Xbox One. L'année d'après, la firme a permis d'utiliser les claviers et souris pour jouer sur sa tablette. Et bien avec iPadOS 15, il est désormais possible de naviguer sur l'écran d'accueil avec une manette Bluetooth MFi. Cela inclus les manettes des consoles PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et tous les autres modèles.

Une astuce pour iPadOS 15 : naviguez avec une manette

Concrètement, si vous avez une manette appairée à l'iPad sous iPadOS 15, le joystick gauche permet de déplacer le curseur à l'écran, le même que vous avez si vous utilisez un trackpad ou une souris, ou bien un Magic Keyboard. La surveillance est légère mais permet de voir où on se trouve. Ensuite, le bouton "Home" de votre manette permet d'ouvrir la bibliothèque d'applications avec le dossier "Jeux" directement ouvert. Apple a pensé à tout, ou presque.

Ensuite, on valide avec le bouton inférieur de la partie droite du pad (A, X ou autre selon votre manette à priori) pour lancer le jeu sélectionné. Une bonne idée qui permet de ne pas basculer en permanence entre la manette et l'écran tactile.



Par contre, il n'y a pas de bouton pour vous ramener à l'écran d'accueil, ni pour afficher le nouveau multitâche. Apple pourrait ajouter ce genre de fonctions dans la bêta 2 d'iPadOS 15, ou plus tard.



Que pensez-vous de cette nouveauté cachée ?