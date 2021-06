Un nouveau cadran se montre dans watchOS 8 : World Timer

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Medhi Naitmazi

Avec watchOS 8, Apple a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs d'Apple Watch, notamment une nouvelle application Respirer, le partage de photos, l’écriture de message mélangeant voix et gestes, etc. Habituellement, chaque nouveau firmware fe watchOS est livré avec de nouveaux cadrans, mais cette année, Apple n'a montré qu'une seule nouveauté : les portraits. Cependant, l'une des sessions de la WWDC 2021 a révélé qu'il existe un autre nouveau cadran de montre qui n'a pas été annoncé par Apple : "World Timer".

Un cadran inédit dévoilé lors d’une session développeur à la WWDC 21

Au cours de la session « What’s new in UIKit » qui met en évidence les dernières mises à jour et améliorations apportées au SDK de l'interface utilisateur iOS, Apple montre une capture d'écran de l'application Watch pour iPhone. Fait intéressant, cette capture d'écran révèle un nouveau cadran de montre encore non annoncé par la société.



Nommé « World Timer », le nouveau cadran de la montre affiche une carte du monde avec les fuseaux horaires de dizaines de villes. Cela reproduit certains modèles de montres mécaniques traditionnels qui affichent également les fuseaux horaires de plusieurs villes du monde, à l'instar des montres GMT, qui ont également inspiré l'un des nouveaux cadrans de watchOS 7 l'année dernière. Les montres GMT, cependant, n'indiquent que l'heure de deux fuseaux horaires à la fois.



On ne sait pas si ce cadran de la montre World Timer n'a pas été terminé à temps pour watchOS 8 bêta 1 ou si Apple prévoit de le sortir plus tard cette année avec la prochaine génération d'Apple Watch 7 et la sortie officielle de watchOS 8.



L'année dernière, Apple n’avait révélé que deux nouveaux cadrans pour watchOS 7 à la WWDC 2020 et en a retenu d'autres pour l'événement de septembre. Cela pourrait indiquer une nouvelle stratégie de la société consistant à simplement dévoiler les nouveaux cadrans de la montre avec l'annonce d'un nouveau modèle Apple Watch au lieu de les présenter lors d'un événement pour développeurs, comme lorsque les versions finales d'iOS apportent encore plus de nouveaux fonds d'écran.