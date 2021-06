Apple offre un cadeau pour l'achat d'un iPhone 12 mini et iPhone 12 au Canada

Depuis le premier jour de leur disponibilité, les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max ont fait face à une forte demande des consommateurs partout dans le monde. Malheureusement, certains modèles d'iPhone s'en sortent moins bien, c'est le cas de l'iPhone 12, mais surtout de l'iPhone 12 mini qui a des difficultés à attirer les clients à cause de sa petite taille d'écran.

Une carte cadeau de 80$ offerte

De précédentes analyses et autres rapports ont affirmé qu'Apple rencontrait des difficultés pour écouler les stocks de l'iPhone 12 mini, une tendance qui se constate un peu partout dans le monde. La firme de Cupertino (qui n'a jamais contesté cette déclaration de plusieurs cabinets) semble prendre une décision radicale pour convaincre les consommateurs de choisir les iPhone 12 "non pro".

Une offre spéciale a été aperçue sur l'Apple Store canadien, celle-ci a commencé aujourd'hui et elle permet de profiter d'une carte cadeau d'une valeur de 80$ pour tous les clients qui achètent l'iPhone 12 mini ou l'iPhone 12.

Sans surprise, cette offre ne s'affiche pas pour les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max qui eux n'ont pas besoin de l'accompagnement d'une carte cadeau pour se vendre !

Bien évidemment, Apple ne mentionne pas la raison de cette offre exceptionnelle qui s'applique exclusivement (en temps normal) aux périodes de Black Friday, une stratégie très courante chez Apple pour éviter de baisser le prix officiel des produits.



