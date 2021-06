Fanhouse milite à son tour contre la commission de 30% sur l'App Store

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

Réagir



Fanhouse est une application disponible sur l'App Store et qui permet aux créateurs de contenu de proposer une page payante pour les fans qui souhaitent s'abonner. Apple est au courant et demande sa commission sur les paiements effectués dans l'app présente sur l'App Store. Une demande que refuse Fanhouse qui pourrait l'exclure du store dans les prochains mois.

Encore un procès pour Apple ?

Cela fait très longtemps que nous n'avions pas entendu parler d'Apple en justice (c'est une blague). Sur les douze derniers mois, on ne compte plus le nombre de fois où nous avons entendu certaines personnes et certaines entités critiquer les règles d'Apple.



Celle qui revient le plus souvent et qui fait office de nombreuses plaintes devant la justice, c'est bien évidemment cette fameuse commission de 30% imposée par Apple via son magasin d'applications nommé App Store.



Apple ne sera visiblement jamais tranquille sur ce sujet car pas plus tard qu'aujourd'hui, nous apprenons que c'est au tour de Fanhouse, application présente sur l'App Store, de mener une action contre Apple et contre la commission à 30%.



Comme le souligne la plateforme destinée aux créateurs de contenu et à leurs fans, les dirigeant lancent une "campagne" pour revendiquer leur mécontentement envers Apple.

Le problème est simple, Apple souhaite que la règle des 30% soit appliquée sur les paiements des fans vers les créateurs sur l'app alors que Fanhouse au contraire, ne veut pas payer une commission là-dessus. Fanhouse estime amplement suffisant la commission de 30% imposée sur les revenus totaux de l'app sur ce store.



Le problème, c'est que quel que soit l'avis de Fanhouse sur la chose, Apple demande simplement aux dirigeants de respecter les lois misent en place pour tous sous peine d'être banni de l'App Store. Une histoire qui nous rappelle bien évidemment l'embrouille avec Epic Games autour de Fortnite qui s'est finie en procès gigantesque il y a quelques semaines.

Fanhouse n'a pas encore lancé une action en justice contre Apple mais il se pourrait bien que cela devienne une réalité si la Pomme décidait réellement de bannir l'application de l'App Store.

Télécharger l'app gratuite Fanhouse: Connect + Chat