Illusion Labs sort le jeu Touchgrind Scooter sur iOS !

Il y a 3 heures

Alban Martin

Il était attendu, le voici enfin sur iPhone (et bientôt sur Android). Il s'agit bien sûr de Touchgrind Scooter qui arrive après les excellents Touchgrind Skate et Touchgrind BMX.



Toujours en utilisant deux doigts, on contrôle cette fois non pas un skate ou un vélo, mais une trotinette ! Et il y a du nouveau à tous les niveaux avec notamment un mode duel pour s'affronter en local.

Touchgrind Scooter est disponible sur App Store

Si vous avez un iPhone ou un iPad depuis longtemps, vous avez probablement déjà joué à un Touchgrind. Les jeux d'Illusion Labs exploitent à merveille l'écran multi-touch pour nous laisser diriger le véhicule. Un de nos doigts contrôle la direction tandis que l'autre permet de faire des tricks. La recette de base reste la même, mais encore améliorée.

Alors que le premier jeu du studio, Touchgrind Skate, est toujours mis à jour malgré une sortie en 2008 sur les iPhone 3G, le dernier en date profite des milliers voire millions de retours d'expérience des joueurs et des développeurs pour proposer une simulation aboutie. Si la vue de haut a été abandonnée dans les opus précédents, le moteur graphique est encore amélioré dans Touchgrind Scooter avec notamment une physique très réaliste, ainsi que des contrôles qui sont plus naturels que jamais. Et il est également possible de rider à l'envers, un bon point pour diversifier les figures !



Ceux qui ont fait leurs armes sur les titres précédents retrouveront vite leurs marques. Finalement, les différences les plus notables se trouvent dans le contenu avec des modes inédits et une personnalisation poussée qui vient s'appuyer sur un modèle économique free-to-play. Oui, Illusion Labs a décidé de tenter la gratuité au téléchargement.



Si il est possible d'explorer les différentes cartes sur sa trottinette préférée, la plupart des joueurs iront défier les autres. Le studio a tout prévu avec des compétitions locales pour prendre le contrôle de sa ville, ainsi que des joutes mondiales. Si vous préférez affronter un ami, c'est aussi prévu avec le mode "versus". Dans tous les cas, le but reste le même, faire le plus de figures possibles et donc le meilleur score.

Grimpez sur des escaliers roulants et des rampes, sautez sur d'énormes tremplins, des rampes et des rebords, réalisez des combos de tricks en fakie de fou et vous pourriez être tout près de devenir le meilleur rider du monde.

Pour cela, il ne faudra pas négliger sa monture avec la possibilité de concevoir, assembler et améliorer sa trottinette. Le véhicule est évidemment personnalisable à souhait avec des centaines de couleurs au choix. Et plus vous jouez bien, plus vous débloquerez des équipements supplémentaires, des trottinettes épiques et légendaires et bien plus encore. Ou alors, il faudra payer. Et la facture peut vite grimper avec des achats allant de 1 à 14,99€.



Voici la liste des achats in-apps :

Trottinette Légendaire :4,49 €

Trottinette Épique : 3,49 €

Trottinette Standard : 2,29 €

1 x Equipement : 1,09 €

2 Avatars : 2,29 €

Explorez-les : 7,99 €

Vraie Légende : 14,99 €

Croyant Épique : 10,99 €

Patriote Typique : 8,99 €

3 x Légendaire : 8,99 €

Enfin, notons qu'il est possible de se connecter avec Google ou Apple pour enregistrer et synchroniser ses progrès entre les appareils. iOS 13 minimum.

