Le PDG d'Instagram réfléchit à contourner la commission d'Apple pour les créateurs

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Tous les développeurs qui proposent une ou plusieurs applications sur l'App Store sont tous d'accord pour dire "une commission de 30% sur les transactions numériques, c'est un peu beaucoup". Si certains comme Epic Games ont décidé de prendre des mesures radicales en imposant leur propre paiement direct (ce qui n'a pas vraiment été un succès), d'autres entreprises réfléchissent d'une façon plus maligne pour contourner la taxe d'Apple.

Instagram va bientôt encourager les transactions hors ligne

Il y a deux types de transactions sur l'App Store, celles appelées "numériques" qui consistent à acheter du contenu virtuel dans une app et celles qui sont "hors ligne" qui servent à se faire livrer un repas, commander un VTC...

La première commission est taxée de 30% et la seconde n'est pas du tout taxée, il s'agit d'une règle de l'App Store, tout ce qui se passe en réel ne se voit pas prélevé d'une commission.

Cette situation a souvent été critiquée à cause du manque d'égalité entre les deux types de transactions, mais pour l'instant aucun tribunal n'a osé prononcer une condamnation à ce sujet envers Apple.



Quoi qu'il en soit, le PDG d'Instagram Adam Mosseri a bien compris cette petite astuce qui pourrait être exploitée pour les créateurs présents sur Instagram. Dans une récente déclaration au média CNBC, Mosseri a expliqué que Facebook cherche des solutions pour encourager les influenceurs à effectuer des transactions hors ligne, pour éviter d'être concerné par la commission de 30%.

Quand il y a des transactions numériques qui se produisent sur iOS, Apple insiste pour prendre 30 %. Il y a très peu d'exceptions. Pour les transactions qui se produisent sous iOS, nous devrons respecter leurs règles... mais en général, nous allons chercher d'autres moyens d'aider les créateurs à gagner leur vie et à faciliter les transactions qui se produisent dans d'autres endroits.

Pour l'instant, rien n'est encore décidé, mais des nouveautés pourraient arriver dans les prochains mois ou dès 2022 !

Les solutions apportées par l'équipe de Mark Zuckerberg se pencheraient sur des mises en relations entre marques/influenceurs et des utilisateurs Instagram, le système pourrait être similaire à une transaction qu'on pourrait retrouver sur leboncoin.



Bien évidemment, ce sujet est délicat puisqu'il s'agit de trouver une technique pour contourner la commission de 30% d'Apple et de faire passer la transaction comme "hors ligne" plutôt que "numérique".

L'objectif principal d'Instagram est que les créateurs puissent gagner leur vie de façon stable grâce à leur activité sur l'application tout en évitant la taxe d'Apple, sachant que de l'autre côté les créateurs paient des impôts dans l'État où ils sont domiciliés.



