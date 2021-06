Apple annonce les Beats Studio Buds à 149€

Des mois et des mois de rumeurs et d'impatience, voici comment on pourrait résumer la longue attente pour la sortie des Beats Studio Buds. Apple vient de dévoiler officiellement ce soir ses nouveaux écouteurs sous la marque Beats, ils sont visibles sur l'Apple Store en ligne, mais vous ne pouvez pas encore les commander. Pour quasiment la moitié du prix des AirPods Pro, les Buds en offrent pratiquement autant.

Disponible en 3 couleurs et avec réduction de bruit

C'est bon, nous savons tout sur les Beats Studio Buds. Les nouveaux écouteurs viennent d'être lancés sur l'Apple Store en ligne et les revendeurs en France ont l'autorisation pour commencer les précommandes dès maintenant.

Les Beats Studio Buds se déclinent en trois couleurs, on retrouve le blanc, le noir et le rouge, la couleur sera la même pour le boitier et les écouteurs.



Sur ce nouveau produit, Apple vise le haut de gamme, l'aspect premium qui a toujours fait la réussite des produits Beats depuis leur création.

Voici ce qu'explique Apple dans la fiche produit sur l'Apple Store en ligne :

Les produits Beats ont une mission : celle de restituer le son tel que l’artiste l’a voulu. Les écouteurs Beats Studio Buds ont été conçus pour offrir un son puissant et équilibré, le tout dans un format compact et au moyen d’une plateforme acoustique entièrement personnalisée. Logé dans une structure à deux chambres, un haut-parleur exclusif à diaphragme composé de deux éléments produit un son clair avec une séparation stéréo tout juste exceptionnelle. À cela s’ajoute un processeur numérique hors pair qui optimise les performances audio pour plus de puissance et de netteté, mais aussi pour garantir une réduction du bruit sans faille. Le résultat est là et bien là : un son immersif qui retranscrit les émotions de la musique, les faisant passer du studio à vos oreilles, et ce tout au long de votre journée.

Niveau caractéristique, les Beats Studio Buds n'ont rien à envier aux AirPods Pro qui sont bien plus chers !

Les écouteurs proposent la réduction active du bruit (ANC), vous aurez l'assurance que les bruits extérieurs seront inaudibles. Apple explique qu'un filtre finement réglé va s'adapter à votre environnement de manière dynamique.



Le mode Transparence est bien présent !

Les rumeurs affirmaient quasiment toutes que le mode Transparence des AirPods Pro s'exporterait vers les Beats Studio Buds, c'est bien le cas. Une interaction sera disponible pour activer/désactiver le mode Transparence, comme ça vous pourrez entendre quelqu'un sans avoir besoin d'enlever vos écouteurs et en continuant d'écouter votre musique en fond.

Les micros orientés vers l’extérieur mixent alors à nouveau les sons qui vous entourent à ceux de votre musique pour une expérience d’écoute naturelle et pleinement « ouverte »

Niveau autonomie, les écouteurs peuvent lire de la musique jusqu'à 8 heures en continu. Apple met tout de même un avertissement sur cette belle performance puisqu'avec la réduction active du bruit et le mode Transparence, ces 8 heures se transforment en 5 heures d'écoute !

Pour le boitier, il est capable de conserver jusqu'à 24 heures d'autonomie pour recharger les écouteurs dès que vous les posez dedans.

3 embouts livrés

Apple va vous proposer trois tailles d'embouts souples en silicone quand vous achèterez les Beats Studio Buds. Comme il n'est pas possible, de savoir à l'avance quelle taille vous conviendra le mieux, à vous de choisir !

En plus de garantir confort et stabilité, les différentes tailles proposées leur permettent de rester en place. Arborant un design compact et élégant, les écouteurs intra-auriculaires Beats Studio Buds se fondent dans votre mode de vie. Leur boîtier de charge assorti renforce votre sensation de liberté avec son design fin et arrondi, facile à caser dans une poche ou un sac à main.

Apple assure que les écouteurs résistent à la transpiration en cas d'activité physique très intense et peuvent aussi résister à l'eau (protection IPX4).

Une meilleure connexion et des micros plus performants

Apple a introduit la technologie Bluetooth classe 1, cela signifie que la portée sans fil des écouteurs va être plus élevé et les pertes de connexions seront nettement moins fréquentes !

Au niveau des micros, Apple a ajouté deux micros avec un filtrage spatial (appelé beamforming), ils ont pour mission de cibler votre voix et d'exclure le vent et les bruits extérieurs. Le géant californien l'assure, votre voix sera très claire quand vous passerez un appel à l'extérieur.

Dis Siri

"Dis Siri, lance ma playlist", les commandes vocales pour interagir avec Siri vont être disponibles avec les Beats Studio Buds, plus besoin de sortir votre iPhone !

Apple a aussi pensé aux utilisateurs Android qui ne pourront pas utiliser la fonction vocale "Dis Siri", ils auront une app dédiée aux écouteurs.

Les écouteurs Beats Studio Buds proposent un jumelage simplifié pour les appareils Apple6 et Android7 ainsi qu’une connexion facilitée via Bluetooth. Avec l’app Beats pour Android, vous bénéficiez de fonctionnalités comme les commandes intégrées, l’état de l’appareil (par exemple, l’autonomie) et les mises à jour du micrologiciel. Avec les appareils Apple, ces fonctionnalités sont intégrées à iOS et aucune app n’est requise.

Pour le port du boitier de recharge, c'est de l'USB-C (un câble sera fourni dans le packaging lors de l'achat).

La firme de Cupertino parle d'une solution de charge unique entre les plateformes Android et Apple !