Apple a battu un record de vente de MacBook et d'iPad en Inde au T1 2021

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Réagir



Peuplée de plus de 1,3 milliard d'habitants, l'Inde est aujourd'hui l'un des pays les plus importants aux yeux d'Apple pour vendre ses iPhone et ses autres produits. La firme de Cupertino peut être fière de ses récentes performances dans ce pays puisqu’au premier trimestre de 2021, jamais autant de MacBook et d'iPad n'avaient été vendus !

Un trimestre record

Depuis que la pandémie Covid-19 a bouleversé notre quotidien, les iPad et MacBook se vendent comme des petits pains. Cela est essentiellement dû au télétravail qui oblige les salariés à investir dans du matériel informatique, des achats qui n'auraient peut-être jamais été réalisés en période normale.

Si nous commençons à voir les statistiques de nouveaux cas et d'hospitalisation baisser en France, en Inde la pandémie est toujours aussi intense, ce qui oblige les entreprises à privilégier le travail à distance pour protéger leur effectif.

Cette tendance est très avantageuse pour les fabricants d'ordinateurs et de tablettes, les ventes sont en fortes hausses depuis le 3e trimestre de l'année dernière.

Selon le cabinet d'analyse Canalys, Apple a enregistré son meilleur trimestre sur le marché des ordinateurs portables et tablettes en Inde, l'analyse estime que les ventes ont doublé pour atteindre 208 millions de MacBook/iPad expédié au premier trimestre de 2021.

Selon Canalys, si cela a été possible, c'est grâce à l'Apple Store en ligne et aux nombreux revendeurs qui ont vu leurs commandes sur internet explosées après la fermeture des commerces.

Un Apple Store en ligne qui est tombé au bon moment

En France et comme partout en Europe, faire un achat sur l'Apple Store en ligne est quelque chose de banal. Mais pour les Indiens, cela est nouveau. En effet, il est possible d'acheter un produit Apple sur le site du géant californien depuis septembre 2020, avant cette date, il fallait obligatoirement passer par un revendeur.

Apple a lancé son Apple Store en ligne en Inde en pleine pandémie Covid-19, ce qui a été très bénéfique pour les ventes !



Via