Les Beats Studio Buds apparaissent sur le site de Best Buy

Il y a 3 heures

Julien Russo

Depuis maintenant plusieurs mois, les rumeurs ne cessent de parler des Beats Studio Buds. Les nouveaux écouteurs d'Apple ont fait l'objet d'une forte visibilité après avoir été aperçus aux oreilles de LeBron James et la joueuse de football féminin Alex Morgan. Pour la première fois, les écouteurs sont mis en avant chez un revendeur officiel.

Best Buy fait la promotion des Beats Studio Buds

On pensait qu'Apple mettait une certaine pression aux revendeurs pour éviter qu'ils fassent la promotion de nouveaux produits même pas encore annoncée, mais visiblement ce n'est pas le cas. Best Buy vient de mentionner pour la première fois les Beats Studio Buds sur son site aux États-Unis. Sur la bannière promotionnelle, on retrouve le même design que ce que nous avons pu voir précédemment dans les fuites, la couleur rouge est présente et le message "Fait pour la musique - La vraie annulation du bruit sans fil Beats Studio Buds" semble être le slogan sélectionné pour les campagnes marketing.



Cette surprenante promotion est restée seulement quelques heures sur le site de Best Buy, par chance le site AppleInsider a eu le temps de faire une capture d'écran pour prouver que nous ne sommes plus loin du lancement des nouveaux écouteurs Beats.

À noter que la fiche produit des Beats Studio Buds n'était pas encore prête puisqu'il était marqué "Acheter maintenant", mais les visiteurs étaient redirigés vers une page introuvable.

Un récapitulatif des rumeurs

Les dernières indiscrétions autour des Beats Studio Buds font mention d'un lancement dans un peu plus d'un mois, la date sélectionnée par Apple pour la commercialisation serait fixé au 21 juillet. Comme il ne faut pas s'attendre à un Apple Event en plein été, il y a de fortes chances que la firme de Cupertino annonce les Beats Studio Buds quelques jours avant via un communiqué de presse. Cette nouvelle méthode d'annonce est devenue courante depuis que la pandémie Covid-19 a changé nos habitudes.



Les Beats Studio Buds ont déjà plusieurs caractéristiques qui ont fuité. On sait déjà qu'ils seront équipés de la puce H1 qu'on retrouve dans les AirPods 2 et AirPods Pro, cette puce permet une connexion plus rapide avec l'iPhone et offre la possibilité de la commande "Dis Siri" quand les écouteurs sont dans les oreilles.

Tout comme les AirPods, les Beats Studio Buds seront accompagnés d'une petite boite de recharge avec un voyant lumineux (comme les récents AirPods). Ce qu'on ne sait pas pour l'instant, c'est que le port de recharge choisi par Apple, est-ce que ce sera du Lightning ou de l'USB-C ? Les rumeurs n'ont pas trouvé réponse à cette question.



Comme l'a confirmé Best Buy, ils auront la réduction active du bruit, il s'agit là d'une fonctionnalité très recherchée par les consommateurs pour obtenir une meilleure immersion.

Les indiscrétions ont aussi affirmé qu'un mode Transparence identique à celui des AirPods Pro sera aussi de la partie !

