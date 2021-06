E3 : Square Enix dévoile le trailer de Hitman Sniper: The Shadows

Il y a 6 heures

Alban Martin

Square Enix Montréal, le studio à l'origine de Hitman Sniper et de la série GO sur mobiles, vient de dévoiler la bande-annonce et le titre officiel du nouveau jeu Hitman Sniper: The Shadows (anciennement Project Hitman Sniper Assassins) pendant le "SQUARE ENIX PRESENTS" dans le cadre de l'E3 2021.



Hitman Sniper: The Shadows s'offre une première vidéo



Découvrez le trailer vidéo de Hitman Sniper: The Shadows :

Hitman Sniper: The Shadows propose un nouveau récit original dans l'univers Hitman. Le jeu relate les événements qui suivent la disparition de l'Agent 47 et se concentre sur The Shadows, une équipe d’assassins hautement spécialisés et composée de Soji, Kiya, Kolzak, Knight et Stone. Ces derniers sont chargés d'infiltrer le monde secret de l'assassinat et d'éliminer un nouveau réseau criminel menaçant l'équilibre mondial. Diana Burwood et l'International Contract Agency (ICA) ont déployé l'Initiative 426, alias The Shadows, pour stopper ce danger planétaire.



Les maîtres-mots de ce nouvel opus sont méticulosité, créativité et furtivité. Pour éliminer des cibles internationales de premier plan, le joueur va devoir frapper discrètement, manipuler les ennemis et profiter de leur environnement. Il faudra se forger une réputation et développer sa propre vision de The Shadows car chaque personnage est unique et peut évoluer selon vos goûts. On parle bien évidemment toujours d'un jeu de tir tactique à la première personne.

Dominic Allaire, producteur exécutif chez Square Enix Montréal, a expliqué :

Hitman Sniper: The Shadows reprend les bases de Hitman Sniper, sans toutefois en être la suite ni partager le même univers fictif. Hitman Sniper: The Shadows élève la franchise à un tout autre niveau pour proposer une expérience nouvelle, tant en termes de scénario que de personnages et de gameplay.

Fahad Khan, concepteur de jeu en chef chez Square Enix Montréal, a ajouté :

On nous a offert la chance incroyable d'étoffer l'univers Hitman, non seulement en proposant une approche novatrice, mais aussi en intégrant de nouveaux personnages jouables . Chaque protagoniste a un profil et un style uniques, susceptibles d'influencer le style du joueur, d'enrichir son expérience, sa créativité et ses choix stratégiques au moment d'accepter un contrat.

Hitman Sniper: The Shadows sera un jeu free-to-play dont la sortie est prévue en 2021 sur iOS et Android. En attendant, il reste toujours Hitman Sniper original qui est toujours mis à jour et à prix canon :

